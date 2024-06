Viharos széllökésekre is számítani kell

2024. június 1. 09:50

Az ország több pontján is záporral, zivatarral indít a nyár. A csapadékgócokhoz felhőszakadás, jégeső, erős, viharos szél is társulhat. Vasárnap átmenetileg megnyugszik felettünk a légkör, de hétfőn és kedden ismét ciklon okoz több helyen esőt, záport, zivatart.

Várható időjárás az ország területén szombat éjfélig: Ma több órára mindenhol kisüt a nap az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett. Napközben több helyen kell délnyugatról északkelet felé tartó záporra, zivatarra számítani, helyenként heves zivatar is kialakulhat. A délnyugati, déli tájakon délután már kisebb eséllyel és számban valószínű csapadékgócok kialakulása. Ma már zivataroktól függetlenül is megerősödik a délnyugati szél, zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számítani kell. A legmagasabb nappali hőmérséklet az ország északnyugati felén 20 és 25, délkeleti felén 26 és 30 fok között alakul. Késő estére 15 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet.

mti