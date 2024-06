Izrael nyilvánosságra hozta a gázai ENSZ-iskolában megölt palesztinok nevét

2024. június 6. 21:33

Daniel Hagari, az izraeli hadsereg szóvivője csütörtök este nyilvánosságra hozta kilenc olyan palesztin fegyveres nevét, akit aznap az ENSZ palesztin segélyszervezetének, az UNRWA-nak a Gázai övezetben található iskolájában, célzott légicsapással öltek meg.

A szóvivő arra reagált, hogy az övezetet irányító Hamász iszlamista szervezet azt állította: az izraeli hadsereg civileket ölt meg az épületben.

Hagari elmondta, hogy a légierő gépei "precíz eszközökkel" három olyan osztálytermet lőttek a palesztin Gázai övezet középső részén, a nuszairati menekülttáborban található iskolában, ahol mintegy harminc fegyveres rejtőzködött.



Nyilvánosságra hozták kilenc megölt iszlamista harcos nevét, többségünek a fényképét is, és a szóvivő bejelentette, hogy további, a támadásban életüket vesztett Hamász-fegyveresek azonosításán dolgoznak.



Hagari szerint az áldozatok részt vettek a Gázai övezetben folytatott harcokban, s egy részük az Izrael elleni október 7-i súlyos terrortámadásban is. A szóvivő hangsúlyozta, hogy üldöznek minden, az októberi mészárlásban részes gázait.



Daniel Hagari ismertetett és videofelvétellel bemutatott egy másik csütörtök hajnali incidenst is, amelyben egy terrorkommandó három tagját ölték meg. Négy támadó Rafahnál, az izraeli határtól mintegy kétszáz méterre egy alagútból előbújva, kalasnyikovokkal és vállról indítható páncéltörő rakétával felszerelve Izrael felé tartott, de a katonai megfigyelők észlelték őket, és riasztottak egy beduin határőr osztagot. A palesztin fegyveresek megölték az egység egyik katonáját, majd az izraeli erők végeztek közülük hárommal. A csoport negyedik tagja visszamenekült Rafah felé.

mti