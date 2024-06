Egy kiberkalóz hallgatótársainak és oktatóinak adataival élt vissza

2024. június 13. 09:56

Letartóztattak egy hackert – kiberkalózt –, aki saját felsőoktatási intézménye hallgatótársainak és oktatóinak adataival visszaélve próbált pénzhez jutni - közölte a Fővárosi Főügyészség csütörtökön az MTI-vel.

Mint írták, a Budapesti IX. Kerületi Ügyészség indítványa alapján letartóztatásba került egy fiatal férfi, aki adathalász üzenetekkel fért hozzá hallgatótársai és oktatók felsőoktatási elektronikus fiókjaihoz.



A hallgató létrehozott egy megtévesztő email címet, amelyből a tanulmányi rendszerre, mint feladóra lehetett következtetni, majd 2023 őszén leveleket küldött ki arról.



A levélben egy linken keresztül egy, a tanulmányi rendszer bejelentkezési felületéhez megtévesztésig hasonlító adathalász weboldalra jutottak a címzettek, ahol - mivel azt hitték ez szabályos belépés - megadták a bejelentkezéshez szükséges kódot és a hozzá tartozó jelszót - ismertette a főügyészség.



A gyanúsított az így megszerzett bejelentkezési adatokkal 2024 februárjában több tucat hallgató fiókjába lépett be és az ösztöndíj-kifizetésekhez megadott bankszámlaszámot a saját nevére vezetett bankszámlákra módosította. Az ösztöndíj-átutalások megkezdődtek, de az összesen 2 millió forint feletti összegnek csak kisebb része, 64 ezer forint jutott el a gyanúsítotthoz banki azonosítási nehézség miatt.



A közlemény szerint a férfi ezután két oktató fiókjába is belépett, majd módosította a saját és egy hallgatótársa érdemjegyeit, valamint vizsgakiírásokat hajtott végre, és törölte azokat.



A gyanúsított egy másik felsőoktatási intézményben hasonló módszerekkel további, 2 millió forint összegű ösztöndíjat próbált megszerezni, de végül csak mintegy 300 ezer forintot zsákmányolt.



A fővárosi rendőrök az őrizetbe vett hackert információs rendszer felhasználásával elkövetett csalással és más bűncselekményekkel gyanúsították meg - tudatta a főügyészség.



A nyomozási bíró egy hónapra elrendelte a letartóztatást, majd később meg is hosszabbította a bizonyítás befolyásolásának reális veszélyére tekintettel. A hosszabbításról rendelkező végzés egyelőre nem végleges - olvasható a közleményben.

MTI; Gondola