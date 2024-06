Nizzai terrortámadás - 18 év börtön a segítőknek

2024. június 14. 10:58

A párizsi különleges esküdtszék 18 év szabadságvesztésre ítélte a dél-franciaországi Nizzában nyolc évvel ezelőtt 86 áldozatot és több mint 450 sebesültet követelő gázolásos terrortámadás két fő vádlottját a fellebbviteli perben.

A 48 éves Mohamed Ghraiebet, egy francia-tunéziai szállodai recepcióst és a 44 éves Chokri Chafroudot, egy hajléktalan tunéziai illegális bevándorlót terrorista bűnszövetkezet vádjával ítélték el csütörtök este, amiért "logisztikai és ideológiai segítséget" nyújtottak a terrortámadást végrehajtó iszlamista merénylőnek, a tunéziai származású Mohamed Lahouaiej-Bouhlelnek.



A két gyanúsítottat az elsőfokú perben 2022 decemberében is 18 év szabadságvesztésre ítélték. Első fokon az ügyész 15 év börtönbüntetést kért a két férfira, másodfokon viszont a maximálisan kiszabható 20 év szabadságvesztést. A két vádlott ügyvédei viszont azzal érveltek, hogy a vád "fantazmagóriákon" és "feltételezéseken" alapul, ezért felmentésért folyamodtak.



Egyik vádlott sem iszlamista, s a ügyészség nem tekintette őket tettestársaknak. A merénylő barátja, Mohamed Ghraieb a támadás másnapján önként jelentkezett a rendőrségen, 2019-ben rendőri felügyelet mellett szabadlábra helyezték. Őt azzal vádolták, hogy segített az elkövetőnek a fegyverek beszerzésében és a támadáshoz használt kamion kibérlésében, jóllehet arra nincs bizonyíték, hogy tudomása volt a merénylettervről. A terrorista másik barátját, Chokri Chafroudot is hasonló indokkal ítélték el.



A perben mindketten tagadták, hogy segítettek a fegyverek beszerzésében, s azt is, hogy részt vettek a teherautó kibérlésében. Néhány nappal a támadás előtt Mohamed Lahouaiej-Bouhlel külön-külön megmutatta a kamiont a két férfinak, de a támadás helyszínének előzetes bejárásában a teherautóval nem vettek részt - ismerte el a vádhatóság.



Chokri Chafroud 2015-ben Nizzában ismerte meg a merénylőt, majd 2016 elején visszatért Tunéziába, ahonnan obszcén és erőszakos tartalmú üzeneteket küldött Mohamed Lahouaiej-Bouhlelnek. Három hónappal a merénylet előtt az egyikben egy gázolásra buzdította. Az ügyészség szerint ez inspirálhatta az iszlamista támadót a módszere kiválasztásában.



A másik vádlottról, Mohamed Ghraiebről az ügyészség azt feltételezi, hogy neki köszönhetően radikalizálódott a terrorista. A Charlie Hebdo szatirikus hetilap ellen 2015. január 7-én elkövetett merényletet követően ugyanis egy, a támadást éltető üzenetet küldött Mohamed Lahouaiej-Bouhlelnek. Az elsőfokú perben Mohamed Ghraieb tagadta, hogy ő írta a gyűlöletkeltő SMS-t, a fellebbviteli perben viszont elismerte, de kijelentette, hogy szégyelli magát miatta.



A nizzai merényletet 2016. július 14-én este hajtották végre, miközben a tengerparti sétányon körülbelül 30 ezren nézték a nemzeti ünnepet lezáró tűzijátékot. A tunéziai származású, 31 éves Mohamed Lahouaiej-Bouhlel egy 19 tonnás teherautóval belehajtott a tömegbe, és megpróbált minél több embert halálra gázolni. Az elkövetővel a helyszínen végeztek a rendőrök. A merénylet elkövetőjeként az Iszlám Állam terrorszervezet jelentkezett, de a nyomozás megállapította, hogy az elkövető nem állt kapcsolatban a terrorcsoporttal, s nem is fogadott hűséget az Iszlám Államnak.



A támadásban 86-an vesztették életüket

Köztük 15 kiskorú.

Az áldozatok közül 33-an külföldiek voltak, tíz ország állampolgárai.



A nizzai volt a második legvéresebb franciaországi merénylet a 2015. november 13-i párizsi terrortámadás után, de a legtöbb áldozatot követelő azok közül, amelyeket egyetlen ember hajtott végre.



A nyomozás szerint a kamaszkorában kétszer is öngyilkossági kísérletet végrehajtó, rendkívül erőszakos és perverz Mohamed Lahouaiej-Bouhlel feltételezhetően személyiségzavaros volt, feleségét rendszeresen szadista módon bántalmazta, ezért többször is indult ellene rendőrségi eljárás. Kicsapongó élete volt, alkoholizált és prostituáltakat látogatott, nem volt vallásgyakorló, nem tartották nyilván iszlamistaként. A hatóságok azt állapították meg, hogy Mohamed Lahouaiej-Bouhlel csak a támadást megelőző hetekben kezdett komolyabb érdeklődést mutatni a radikális, dzsihadista mozgalmak iránt.



mti