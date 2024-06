Gyermekeit megölő apa – életfogytiglan

2024. június 14. 15:22

Emberölés bűntette miatt fegyházban letöltendő életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélték azt a férfit, aki megölte két kiskorú lányát - tartalmazza a Fővárosi Ítélőtábla pénteki közleménye.

Azt írták, a vádlottat a feltételes szabadság kedvezményéből kizárták.



A Fővárosi Törvényszék a pénteken meghozott jogerős ítéletében a cselekmény jogi minősítését pontosította, egyebekben azonban helybenhagyta a 2023. november 23-án kihirdetett, tényleges életfogytig tartó szabadságvesztést kiszabó ítéletét - közölték.



A közleményben a Fővárosi Ítélőtábla - az elsőfokú bíróság ítélete alapján - részletesen ismertette az esetet. Eszerint a vádlott és felesége házassága 2015-2016 folyamán megromlott, kapcsolatuk elmérgesedett, majd 2018-ban a feleség két közös lányukkal elköltözött a férfitól. Válásuk után a Gödöllői Járásbíróság a gyermekeket az édesanyjuknál helyezte el és a vádlott részére kéthetente személyes kapcsolattartást biztosított.



A bíróság közlése szerint a férfi ezt követően határozta el, hogy a válás és a gyermekek elhelyezése miatt bosszút áll, majd végez magával. Terve megvalósításához vásárolt egy baltát, majd a testvérének, illetve a Gödöllői Járásbíróságnak is leveleket fogalmazott meg, amelyekben kifejtette, hogy tervét nem tartja helyesnek, azonban az őt ért igazságtalanságok rákényszerítik annak megvalósítására - írták.



Közölték, hogy a két lány 2022. május 20-án a férfinél tartózkodott, majd miután elaludtak, apjuk egy szúró eszközzel, illetve egy baltával rájuk támadt, és halálos sérüléseket okozott nekik. A gyermekek a helyszínen életüket vesztették, apjuk másnap délelőtt öngyilkosságot kísérelt meg.



A Fővárosi Törvényszék kiemelte, hogy az elkövetés eszközének beszerzése, a levelek tartalma, az elkövetés körülményei mind azt támasztják alá, hogy a férfi előre kitervelte tettét. Az utána teljesen összeszedetten megvalósított további magatartásából szintén következtetni lehet eltökéltségére - tették hozzá.



Az ítéletben azt is hangsúlyozták, hogy a gyermekei életének elvétele olyan mélységesen elítélendő, morálisan menthetetlen megtorlás, amely a társadalom erkölcsi értékrendjével teljesen összeegyeztethetetlen. Az aljas indok mellett az aljas cél is megállapítható volt - emelték ki. Hozzátették, hogy mérhetetlen embertelenséggel és brutalitással végezte ki alvó gyermekeit, így az ölési cselekményt különös kegyetlenséggel, több emberen és védekezésre képtelen személyek sérelmére valósította meg.



A bíróság arra is kitért közleményében, hogy a vádlott egyszer sem mutatott megbánást, és az önsértése nem értékelhető valódi öngyilkossági kísérletként, a tárgyalási megnyilvánulásaival is egybevetve az nem a megbánással függött össze.



Az ilyen elkövetőt a másodfokú tanács álláspontja szerint is végleg ki kell vonni a társadalomból, és annak védelme érdekében a feltételes szabadság kedvezményéből ki kell zárni - hangsúlyozta a bíróság.



mti