Moszkva NATO-tagokkal is kész tárgyalni az eurázsiai biztonságról

2024. június 22. 00:07

Oroszország készen áll az eurázsiai biztonság kiépítéséről szóló elképzelések széles körű, globális megvitatására, mások mellett NATO-tagállamokkal is - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök, amikor pénteken Moszkvában tisztiiskolák végzőseivel találkozott.

"Nemrégiben a külügyminisztérium vezetőségével folytatott megbeszélésen kifejtettem az Eurázsiában az egyenlő és oszthatatlan biztonság megteremtésére irányuló munkáról alkotott elképzelésünket. Készen állunk e kulcsfontosságú, létfontosságú kérdések széles körű nemzetközi megvitatására mind a Sanghaji Együttműködési Szervezet, a Független Államok Közössége, az Eurázsiai Gazdasági Unió, a BRICS és más nemzetközi szövetségek között, a többi között az európai és NATO-tagállamokkal is" - mondta Putyin.



"Majd akkor, amikor készen állnak rá" - tette hozzá.



Putyin múlt pénteken a moszkvai külügyminisztériumban időszerűnek nevezte a kollektív biztonság garanciáinak megvitatását Eurázsiában. Szükségesnek nevezte a régión kívüli katonai erők ottani jelenlétének megszüntetését.



Az elnök hangsúlyozta akkor: Oroszország abban érdekelt, hogy az ENSZ-ben komoly párbeszéd alakuljon ki egy oszthatatlan biztonsági rendszer megteremtéséről.



A katonai felsőoktatási intézmények végzőseivel megtartott most pénteki találkozóján Putyin arra is kitért, hogy Oroszország tovább fogja fejleszteni nukleáris triádját, amely szerinte szavatolja a hadászati elrettentést és a világ erőegyensúlyának megőrzését. Méltatta a fejlesztés alatt álló legújabb rendszereket, amelyek, mint mondta, egyedülálló tulajdonságokkal rendelkeznek.



Prioritásnak nevezte az ukrajnai háborúban részt vevő katonák támogatását. A csapatok és fegyverek irányítási rendszerének, valamint a harci kiképzés hatékonyságának és minőségének javítását ígérte, valamint a baráti államok részvételével megtartandó hadgyakorlatokat.

MTi