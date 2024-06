Záporok, zivatarok egyre nagyobb számban valószínűek

2024. június 25. 09:37

Jelenleg magasnyomás a meghatározó, de a hét további részében egy tőlünk délnyugatra lévő hidegörvény veszi át az irányítást.

Várható időjárás az ország területén kedd éjfélig: Ma is általában sok napsütés várható, a felhős tájakon is szakadozik a felhőzet, a csapadékgócok száma átmenetileg csökken. Főleg késő délutántól válik egyre erőteljesebbé a gomolyfelhő-képződés, ezzel együtt záporok, zivatarok is egyre nagyobb számban valószínűek, melyek délről észak felé vonulnak. Felhőszakadás is előfordulhat. Legkésőbb és legkisebb eséllyel északkeleten lehet csapadék. Az északkeleti, keleti szél helyenként élénk lesz. Zivatar környezetében erős vagy viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között valószínű. Késő estére 21 és 26 fok közé csökken a hőmérséklet.

met.hu