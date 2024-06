Magyar játékosokra alapozna az Újpest FC: Csobothot megtartanák

2024. június 25. 16:09

Az Újpest FC első csapatának keretét több mint ötven százalékban alkossák magyar játékosok, a keret nyolcvan százaléka legyen harminc, a negyven százaléka pedig huszonöt év alatti Ratatics Péter elnök szerint. A cél, hogy a csapat három éven belül a dobogóért harcoljon, öt éven belül pedig jusson ki a nemzetközi porondra.

A lila-fehérek keddi sajtótájékoztatóján a labdarúgóklub vezetője azt is kiemelte: méltatlan volt, hogy az elmúlt években az utánpótlás nem egységesen működött az Újpest FC és az UTE között, ám ezt a problémát is sikerült áthidalni.



"Három fő kategóriába sorolható a klub építése. Először a menedzsmenté, amelybe a pénzügy, a kommunikáció és az informatikai rendszerek tartoznak. A második a professzionális szakmai stáb fejlesztése, amely alá a fizioterapeuták, dietetikusok, mentális szakemberek sorolhatók. Voltak területek, ahol csak létszámban és eszközök tekintetében kellett és kell előre lépnünk, de voltak területek, amelyek egyáltalán nem is léteztek korábban" - mondta Ratatics. Ezzel kapcsolatban megjegyezte, ide tartozott például a játékosmegfigyelés (scouting), a videó- és adatelemzői csapat is.



"A klubot úgy vettük át, hogy nem volt játékosmegfigyelő és videóelemző sem, ami Magyarországon is elfogadhatatlan, a nemzetközi szintről nem is beszélve. A harmadik fő terület a játékoskeret fejlesztése" - fogalmazott az elnök, aki kitért a keretépítéssel kapcsolatos legfontosabb alapelvekre, amelyek hosszú távon határozzák majd meg az újpesti futballt.



"Az első csapat keretének több mint ötven százalékát magyar játékosok kell, hogy alkossák, a keret nyolcvan százalékának harminc év alattinak, negyven százalékának pedig huszonöt év alattinak kell lennie" - fogalmazott.



Ratatics hangsúlyozta, hogy a szisztematikus, profi munka elkezdődött, de nem lehet azonnali eredményt várni, a következő év az alapok újjáépítéséről, az átláthatóság megteremtéséről és a szurkolókkal való folyamatos kommunikációról fog szólni. Hároméves cél, hogy a csapat - amely a 2023/24-es kiírásban a tizedik volt - a dobogóért harcoljon.

Öt éven belül jusson ki a nemzetközi porondra.



Ratatics beszélt a válogatott Csoboth Kevin vasárnapi góljáról is, amelynek köszönhetően a magyar csapat megőrizte továbbjutási esélyét a németországi Európa-bajnokságon.



"Nagyon jó érzés és büszkeség volt számunkra, hogy győzött a csapat és több mint hatvan év, Bene Ferenc után ismét egy újpesti játékos tudott gólt szerezni az Európa-bajnokságon - válaszolta az M1 aktuális csatorna kérdésére az elnök, hozzátéve, hogy egy játékos sorsa nem csak a klubján múlik. - Nem lennék őszinte, ha azt mondanám, hogy nincs az a pénz, amennyiért nem adjuk el. Ennél azonban fontosabb, hogy ha a játékos jól érzi magát nálunk, tud fejlődni és a szakmai stáb is látja a helyét a csapatban, akkor mi nem szeretnénk rohanni azzal, hogy egy jó játékost értékesítsünk. Ha viszont nem érzi jól magát, nem akar beilleszkedni a rendszerbe és egy ilyen helyzetben jön egy jó ajánlat, akkor erről beszélni kell. De mi nem keresünk vásárlót Csoboth Kevin részére."

Benczédi Balázs ügyvezető azt hangsúlyozta: a legfontosabb, hogy közösséget építsenek, de cél az is, hogy hamarosan akadémiává váljon az utánpótlásképzésük.

"Minden, ami lila színű és újpesti, azt szeretnénk javítani és fejleszteni. Júliusban négy év után újra szurkolói ankétot tartunk, amely a kommunikáció szempontjából kulcs. További igazolások pedig természetesen várhatóak a következő hetekben, mielőtt a csapat elutazik Ausztriába edzőtáborozni" - mondta.

A június 14-én kinevezett új edző, Bartosz Grzelak is a "kultúraépítést" hangsúlyozta.

"A játékosok körében ez az én felelősségem. Az első hét az ismerkedésről szólt, elmondhatom, hogy pozitív a légkör, minden adott a minőségi munkához" - tette hozzá.



