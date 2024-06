Bölöni László távozik a Metztől, díszpolgár lett Marosvásárhelyen

2024. június 30. 22:49

Bölöni László távozik a francia labdarúgó-bajnokságból búcsúzott Metz együttesétől.

A 71 éves marosvásárhelyi szakember ezt az M1 aktuális csatornának árulta el a szülővárosában tartott vasárnapi ünnepségen, ahol díszpolgári címet vehetett át.



"Nem fogok ottmaradni, ez biztos. Egyelőre azt kívánom, hogy nyugodjak meg egy kicsit, hiszen fél évszázada benne vagyok a futballőrületben, ami hétről hétre óriási stresszel jár, sok-sok időt vesz el" - nyilatkozta Bölöni.



Marosvásárhelyről szólva Bölöni László elmondta, ebben a városban gyakorlatilag csak szép dolgok történtek vele, itt érettségizett, majd végezte el az egyetemet, itt lett szerelmes, majd született meg a lánya. Itt lett első osztályú futballista, majd döntötte meg a román válogatottsági rekordot is.



"Azt hiszem, van még mit adnom" - mondta jövőjével kapcsolatban a legendás szakember, aki megjegyezte, élete a Dél-Franciaország, Budapest, Marosvásárhely háromszögben zajlik, majd kissé "morbidul, de humorosan" megjegyezte, utóbbi helyre egészen biztosan visszatér majd, hiszen itt van a sírhelye is.



Bölöni László a németországi Európa-bajnokságon szerepelt magyar válogatottról azt mondta, a csapat az elmúlt években remek eredményekkel örvendeztette meg a szurkolókat, az Eb-n azonban "kicsit megcsúszott". Véleménye szerint a magyar csapat ugyan tízből négy alkalommal talán legyőzi például a német válogatottat, de a maradék hatban a Nationalelf az esélyes. Hozzátette, a Svájc elleni csoportmeccset rossz filozófiával támadta meg az együttes, a németek ellen viszont tiszteletre méltó volt a hozzáállás, a skótok felett aratott siker pedig egy reményt adó, lelkes győzelem volt. Bölöni szerint jobb lett volna ezzel a találkozóval kezdeni a kontinensviadalt.

Bölöni László kiemelte, a magyar csapat számára egy óriási lépés lenne, ha ki tudna jutni a világbajnokságra. A románokkal kapcsolatban azt mondta, alapvetően egy "közép értékű" együttes, amely az Eb-n kihasználta az előtte adódó lehetőséget, és akár meglepetést is okozhat a hollandok elleni nyolcaddöntőben.

mti