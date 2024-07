Kijev: nem egyeztették Ukrajnával Orbán Viktor moszkvai útját

2024. július 5. 17:30

A magyar fél anélkül döntött Orbán Viktor miniszterelnök moszkvai látogatásáról, hogy megállapodott vagy egyeztetett volna Ukrajnával - hangsúlyozta az ukrán külügyminisztérium pénteken a honlapján közzétett sajtóközleményében.

A tárca ismételten felhívta a figyelmet arra, hogy Ukrajna semmisnek tekint minden olyan egyezséget, amely nélküle jön létre. "Továbbra is megingathatatlan az az elv, hogy nincs megállapodás Ukrajnáról Ukrajna nélkül, és felszólítunk minden államot, hogy szigorúan tartsák be" - áll a közleményben.



A minisztérium szerint az igazságos béke helyreállításának egyetlen reális útja továbbra is a Kijev által készített béketerv.



"Miként azt az első svájci globális békecsúcs - amelyen Magyarország is részt vett - megmutatta, több mint száz állam és nemzetközi szervezet osztozik az Ukrajna területi integritásának és az ENSZ Alapokmányának tiszteletben tartásán alapuló béke víziójában" - mutatott rá a kijevi külügyminisztérium. Hozzátette: a békecsúcs formátuma kulcsfontosságú platform az igazságos béke helyreállításához.



"Ukrajna továbbra is kész konstruktívan dolgozni a kétoldalú együttműködés és az európai integráció fejlesztése terén Magyarország miniszterelnökének kijevi látogatását követően" - szögezte le a tárca.



mti