Németh Szilárd: Több mint százezer család kapott alacsonyabb értékű gázszámlákat

2024. július 9. 17:16

A kormány a rendkívüli kihívások ellenére, a háborús időkben is fenntartja a rezsicsökkentést. Továbbra is a magyar családok jutnak a legolcsóbban földgázhoz és áramhoz az Európai Unióban. A kiszámíthatóbb, tervezhetőbb rezsiköltségek érdekében az MVM az Energiaügyi Minisztériummal együttműködésben áprilistól bevezette a naparányos számlázási rendszert. A kedvezményes mennyiségek kiegyensúlyozottabb elosztásának köszönhetően az elmúlt három hónapban több mint 104 ezer lakossági fogyasztó mentesült összesen több mint 10 milliárd forint megfizetése alól – jelentette be Németh Szilárd rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos kedden az Energiaügyi Minisztérium (EM) közleményében. Hangsúlyozta, a rezsicsökkentésnek köszönhetően az európai országok közül tartósan Magyarországon a legolcsóbb a villamos energia és a földgáz a lakossági fogyasztók számára. A gáz esetében tíz háztartásból kilenc, az áramnál tízből nyolc felhasználása maradt a rezsivédett sávhatár alatt. Felidézte, a Századvég nemzetközi kutatása a közelmúltban kimutatta, hogy az Európai Unióban a magyar családok küzdenek a legkevésbé fűtési nehézségekkel. A hazai válaszadók mindössze 7 százaléka számolt be arról, hogy nem tudja megfelelően fűteni lakását, ez a 27 tagállam közül messze a legkedvezőbb arány, az uniós átlagnak kevesebb mint harmada.

A Magyarországon díjfizetési nehézségekkel szembesülők aránya hasonlóképpen a legkedvezőbbnek számít. A rezsicsökkentés bevált megoldásként garantálja Európa legalacsonyabb energiaárait a magyar családok számára, az intézkedést ezért a kormány minden támadással szemben megvédi – tette hozzá Németh Szilárd.

MTI