Kreml: elfogadhatatlanok Biden Putyinra tett megjegyzései

2024. július 12. 16:09

Elfogadhatatlanok Joe Biden amerikai elnöknek az orosz hivatali partnerére, Vlagyimir Putyinra tett tiszteletlen megjegyzései - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője pénteken újságíróknak.

Peszkov – tass/Szergej Karpukin

"Továbbra is teljességgel elfogadhatatlan és megengedhetetlen magatartásnak tartjuk egy államfő részéről, hogy ilyen tiszteletlen megjegyzéseket tegyen más államok vezetőire" - nyilatkozott Peszkov.



"Ez olyasmi, amire felfigyelünk, és ami számunkra teljesen elfogadhatatlan" - tette hozzá, megjegyezve, hogy ezek a kiszólások nem vetnek jó fényt az amerikai elnökre.



A szóvivő arra reagált, hogy előző nap Biden a washingtoni NATO-csúcstalálkozót követő sajtótájékoztatón azt hangoztatta, hogy "Európa legmélyebb és legrégebbi félelmei éledtek újra", amiatt, hogy "az őrült gyilkos menetelni" kezdett.

Az amerikai vezető emellett Ukrajna elnökének nevezte Putyin, éppen a Washingtonban felszólalni készülő Volodimir Zelenszkijt bemutatva.



Biden az ukrajnai háború kezdete óta többször is sértő módon minősítette Putyint, amire a RIA Novosztyi hírügynökség szerint maga az orosz államfő egyszer sem válaszolt.

Az amerikai elnök nevezte már nyilvánosan gyilkosnak, diktátornak, mészárosnak és háborús bűnösnek is hivatali partnerét.



Peszkov, kérdésre válaszolva, nem kívánt találgatásokba bocsátkozni azzal kapcsoltban, hogy vajon az elszólásai befolyásolják-e Biden újraválasztási esélyeit. Mint mondta, ezt az amerikai választóknak kell eldönteniük. Megjegyezte ugyanakkor, hogy ezeknek az elszólásoknak az egész világ tanúja.



A NATO-országokban gyártott rakéták Oroszország elleni bevetését kommentálva emlékeztetett arra, hogy ilyen eszközöket már most is lőnek ki orosz területre. A csapások hatótávolságának növelését "tiszta provokációnak, a feszültség újabb, nagyon veszélyes fokozásának" nevezte.



Az Ukrajnával kapcsolatos megállapodások lehetőségéről szólva azt mondta, hogy azoknak átfogónak kell lenniük, nem pedig az összefüggésekből kiragadott, különálló kérdésekre kell vonatkozniuk.



mti