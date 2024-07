Ejtették a gondatlan emberölés miatt emelt vádat Alec Baldwin ellen

2024. július 13. 07:00

A bíróság ejtette a gondatlanságból elkövetett emberölés vádját és megszüntette az Alec Baldwin filmszínész elleni büntetőeljárást, ami egy westernfilm forgatásán az operatőr halálával végződő 2021-es tragédia miatt indult.

Az Új-Mexikó állambeli Santa Fe-ban tartott pénteki büntetőtárgyalás negyedik napján a bíró közölte, hogy eleget tesz a védők kérésének, akik bizonyíték visszatartására hivatkozva kezdeményezték a vád ejtését és az eljárás megszüntetését.



A védelem pénteken terjesztette elő beadványát, ami szerint az ügyészség az üggyel összefüggő éles lőszerekről szóló információt nem juttatta el az ügyvédekhez, azt visszatartotta. A szóban forgó lőszert egy volt rendőrtiszt juttatta el a rendőrséghez azt állítva, hogy köze lehet a filmforgatáson történt tragédiához.



A bíró a kérelem elbírálására a nap során berekesztette a tárgyalást, hazaküldte az esküdteket, és meghallgatást rendelt el. Az ügyész és a ügyvéd érveinek maghallgatását követően elfogultságot jelentett be az ügyben, és megszüntette a vádeljárást Alec Baldwinnal szemben.



Az elfogultság megállapítása egyben azt is jelenti, hogy az ügyben nem emelhető újra vád a színész-rendező ellen. A bírói döntés több éven keresztük húzódó, és két vádemelésből álló jogi eljárást zárt le.



Mary Marlowe Sommer bíró a határozat kihirdetésekor közölte, hogy az ügyészség részéről az információ visszatartása szándékos és akaratlagos volt.



Kari Morrisey ügyész a bíró bejelentését követően csalódottságának adott hangot, és azt mondta, hogy véleménye szerint a szóban forgó bizonyíték jelentőségét az ügyvéd félrevezető módon tárta elő, de hozzátette, hogy a döntést el kell fogadnia.



A bírósági eljárás a 2021. októberében, a Rust című westernfilm forgatásán történtek miatt indult, amikor a film felvételeinek új-mexikói helyszínén, az Alec Baldwin kezében lévő kellékként használt fegyver elsült és megölte Halyna Hutchins, operatőrt, valamint megsebesítette Joel Souza rendezőt.



A színész a nyomozás során azt állította, hogy nem húzta meg a fegyver ravaszát, az magától lépett működésbe. A vizsgálat arra is kiterjedt, hogy miért volt éles lőszer az operatőr halálát okozó fegyverben.



Alec Baldwin ellen az első vádemelés 2023 januárjában történt gondatlanságból elkövetett emberölés miatt, amikor ugyanezzel a váddal a film fegyvermestere, Hannah Guttierez Reed ellen is bírósági eljárás indult. A színész ártatlannak vallotta magát.



2023 áprilisában a színész ellen az ügyészek új tények felmerülésére hivatkozva ejtették a vádat azzal a megállapítással, hogy az később felújítható. A fegyvermestert a bíróság bűnösnek találta és 18 hónap börtönre ítélte 2023 márciusában.

Alec Baldwin ellen a második vádemelés idén januárban történt, amit követően ismét ártatlannak mondta magát.

A bírósági tárgyalás a hét elején kezdődött, és a tervek szerint 9 napig tartott volna, amit a bíró eljárást megszüntető határozata lezárt.



mti