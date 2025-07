A negyvenedik Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok

Az egyik legnemesebb magyar hagyomány a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok. Ez a ma negyvenedszer kezdődő háromnapos rendezvény a közép-európaiság 1335-ös - első - megnyilvánulásának ünnepe. A híres, Károly Róbert-i királytalálkozót idézi fel.

40 év telt el azóta, hogy a középkort követően először jártak lovagok, lovasok, íjászok, táncosok, és megannyi hagyományőrző a visegrádi királyi palota tornapályáján.

1985-ben került megrendezésre Visegrádon az első Palotajátékok, amely a város gazdag történetének legfontosabb eseményét mutatta be - az 1335-ös Visegrádi Királytalálkozót. Károly Róbert meghívására Nagy Kázmér lengyel király, Luxemburgi János cseh király, valamint a német lovagrend és német választófejedelmek részvételével megtartott tanácskozás hosszú időre meghatározta Közép-Európa gazdasági-, politikai- és kulturális fejlődését.

Ez az eszmeiség a mai napig jelen van a történelmi fesztiválon.

Mára számos országból érkeznek a fellépők (hazánk mellett többek között Olaszországból, a Muravidékről, a Felvidékről , Csehországból, a Délvidékről, Lengyelországból) és a rendezvény Közép-Európa legnagyobb hagyományőrző fesztiváljává nőtte ki magát, ahol több tízezer vendég fordul meg a három nap leforgása alatt.

Megható mindemellett, hogy Papp János, aki mindmáig a Palotajátékok főheroldja, már 1985-ben is onnan vezette a programokat, ahonnan az azóta eltelt harminckilenc évben aztán mindig, s ahonnan idén, negyvenedik alkalommal majd ismét (ahogyan az utóbbi közel húsz évben megszokhattuk, már fiával, Papp Dániellel közösen).

Sokan a kezdetek óta velünk vannak a pályán, akik aztán gyermekeinknek, unokáiknak is átörökítették e különleges világ szeretetét, sokan közülük már odafentről néznek bennünket, s évről évre jönnek újabb és újabb csapatokban a gyerekek, a fiatalok, akiket varázslatos módon újra meg újra megérint a hagyományőrzés várfalakon, évszázados köveken áthúzó fuvallata - írja a visitvisegrad.hu.

A rendezvény fő szervezője a Pro Visegrád Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft., élén seke László ügyvezetővel.

Kezdettől fogva meghatározó szerepet játszik a Szent György Lovagrend vezetősége, ők szervezik - többek között - a bajvívó tornákat, ezek kínálják a legizgalmasabb élményt a közönségnek. Lóháton és gyalogosan is összecsapnak a hagyományőrző lovagok, valós kockázatokat vállalva. Különleges látványt kínálnak a néptáncosok: ők a közép-európai térség színeit elevenítik föl. Magas színvonalú értékeket kínálnak a vásárosok: az erdélyi fazekasoktól az alföldi méhészekig, a hazai kardkovácsoktól a felföldi kosárfonókig rengeteg kincs kerül az érdeklődők elé. Pezsgő élményeket kínál a borudvar, konyhaművészeti különlegességeket kóstolhatnak a palotavendégek az éttermekben. Esténként idézi fel a középkor hangulatát a zenei kínálat.

Mindjárt az első napon kerül sor I. Károly magyar király lovagi tornájára 60 percben. Folyamatos a tárlatvezetés Mátyás király palotájának termeiben. Az erejükre büszkék lándzsahajító versenyen tehetik próbára magukat. Este: fáklyás felvonulás a templomtól a királyi palotáig.

A második napon is 10 órától éjjel 2-ig tartanak a programok. A királyi konyha finomságait Érsek Lajos mutatja be a palotában. Ugyanott mutatkozik be az udvarhölgyek fodrászata. A Szent György Lovagrend Zoboraljai Apródképzőjének (Felvidék) bemutatója a Salamon-toronyban kerül sorra. Mónus József íjász világbajnok bemutatójának a Lovagi torna pálya ad helyet. Az éjszakába nyúló hangversenyen a Szelindek régizenei együttestől a komáromi Újhold táncegyüttesig számos művészcsoport bemutatkozik.

A harmadik napon sok egyéb közt számszeríjászverseny, fegyverbemutató, lovagi ötpróba vetélkedő után a Torda Köböre Egyesület ifjú lovasai is felvonulnak.

A Palotajátékok meghatározó élménye, hogy több nemzet fiai és lányai baráti hangulatban beszélgetnek egymással, alkalmi közösséget alkotnak, tartalmas ismeretségeket kötnek. Átélik annak a közösségnek az élményét, amelyet a XIV. századi magyar király kezdeményezésére a térség uralkodói és vitézi csapatai alkottak egykor, s amely szellemiség mind a mai napig eleven és erőt adó.

