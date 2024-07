Ezt üzente Ivanka Trump édesapjának

2024. július 14. 12:46

„Köszönöm a szeretetet és az imákat édesapámért és a mai értelmetlen erőszakos cselekmények többi áldozatáért a pennsylvaniai Butlerben. Hálás vagyok a titkosszolgálatnak és az összes többi rendfenntartónak a mai gyors és határozott fellépésükért. Továbbra is imádkozom országunkért. Szeretlek, apa, ma és mindig” – írta Ivanka Trump X-bejegyzésében.

magyarnemzet/afp/giorgio viera

Thank you for your love and prayers for my father and for the other victims of today's senseless violence in Butler, Pennsylvania. I am grateful to the Secret Service and all the other law enforcement officers for their quick and decisive actions today. I continue to pray for our country.

I love you Dad, today and always

