Krasznogorszki merénylet - Nemzetközi maffia szervezte a terrortámadást

2024. július 16. 15:10

Nemzetközi csoport készítette elő a krasznogorszki Crocus City Hall kulturális központ elleni terrortámadást, a szervezők között orosz állampolgárok is voltak - jelentette ki Jurij Csihancsin, az orosz pénzügyi felügyelet (Roszfinmonitoring) vezetője az orosz parlamenti felsőház költségvetési és pénzpiaci bizottságának keddi ülésén.

"Kijelenthetem, hogy egyértelműen egy nemzetközi csapatról van szó, amely különböző országok képviselőiből áll. Közép-ázsiai országok képviselőiből, európai országok képviselőiből, és sok orosz is van ott" - mondta Csihancsin a felsőház honlapján közvetített felszólalásában.



A támadást alaposan átgondoltnak minősítette, és azt hangoztatta, hogy egy nemzetközi bűnözői hálózat is részt vett benne. Részletekbe a folyamatban lévő nyomozásra hivatkozva nem bocsátkozott.



A Roszfinmonitoring vezetője szerint a Crocus City Hallban, illetve a később Dagesztánban végrehajtott terrortámadás megmutatta, hogy a hatóságok munkáján javítani kell. Ezért - mint mondta - a pénzügyi felügyelet, a belügyminisztérium, a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) és az ügyészség a terroristák viselkedése modellezésének korrigálásán dolgozik.



A Moszkvával határos Krasznogorszkban lévő Crocus City Hallban március 22-én este követték el a modern Oroszország történetének egyik legnagyobb terrortámadását. A merénylettel kapcsolatban, amelyben 145 ember vesztette életét és több mint 550-en megsebesültek, eddig 12 embert tartóztattak le, köztük a négy elkövetőt - Dalerzson Mirzojevet, Szaidakram Racsabalizodát, Samszidin Faridunit és Muhammadszobir Fajzovovot -, akik mind tádzsik állampolgárok.



A támadásért a Horaszán Tartomány csoport vállalta a felelősséget, amely kapcsolatban áll az Iszlám Állam terrorszervezettel. Az orosz hatóságok többször is állították, hogy Ukrajnának köze van a támadáshoz. Kijev ezt tagadja.

mti