A kapás növényeknek nagy szükségük lenne csapadékra

2024. július 25. 14:48

A nyári kapás növényeknek ebben az időszakban lenne szükségük a legtöbb csapadékra, de az elmúlt napok záporai csak kevés helyen enyhítették az egyre fokozódó csapadékhiányt és számottevő eső a következő nyolc-tíz napban sem várható; az aszályhelyzet további romlására lehet számítani - írta a HungaroMet Zrt. csütörtöki agrometeorológiai elemzésében.

Az elemzés szerint az elmúlt öt napban az ország nagyobb részén 5 milliméternyinél kevesebb eső esett - azaz gyakorlatilag alig volt csapadék -, délen, délnyugaton és északkeleten 10-30 milliméternyi, néhol azonban felhőszakadás is kialakult. A harmincnapos csapadékmennyiség 20-60 milliméternyivel kevesebb az ilyenkor szokásosnál.



A felső félméteres talajréteg az ország nagyobb részén kritikusan száraz, a növények csak a mélyebb rétegben találnak nedvességet, de már ott is egyre kevesebbet. A helyzet a Mezőföldön, az Alföld nyugati, déli és keleti tájain a legrosszabb. Magyarország területének bő kétharmadán közepes vagy nagyfokú aszály jelei figyelhetők meg - tették hozzá.



A hőmérsékleti maximumok továbbra is 30 Celsius-fok felett alakultak.



Az ültetett növények két-három héttel előrébb járnak a fejlődésben a szokásosnál. A napraforgó és a kukorica elvirágzott vagy a virágzás végén jár, most igényelnék a legtöbb nedvességet, havi 100 milliméternyi eső lenne az ideális, ezt azonban öntözés nélkül csak néhány, nagyobb felhőszakadás által érintett foltban kapják meg az országban.



A virágzás és szemképződés elejének fejlődési fázisát hőség és aszály jellemezte az ország nagyobb részén, ezek az időszakok lerövidültek, ez pedig a termésátlagokban is meg fog mutatkozni - írták.



Az előrejelzés szerint a folytatásban jobbára száraz időre van kilátás, és a jövő hét közepéig területi átlagban jelentősebb csapadék nem valószínű, így a talaj tovább fog száradni, és az aszály még tovább fokozódik. A hőmérséklet a hét végére ismét emelkedik, kánikula várható 35 Celsius-fok körüli maximumokkal, majd hétfőre egy hidegfront érkezik, amely a jövő hétre mintegy 5 fokkal csökkenti a maximumokat.



MTI