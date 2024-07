Az MCC új szabadkai központja

2024. július 31. 15:42

Kiváló képzési lehetőséget jelent a vajdasági fiatalok számára az MCC szabadkai központja, amely felkészíti őket arra, hogy a későbbiekben a lakóhelyükért, a nemzetükért, a magyarságért tudjanak dolgozni - hangsúlyozta szerdán Szalai Zoltán, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) főigazgatója a képzési központ megnyitója alkalmából.

pannonrtv

Az MCC már működő központokkal rendelkezik a Felvidéken, Kárpátalján és Erdélyben is, így nagyon örülünk annak, hogy ősztől a Vajdaságban is el tudják kezdeni a munkát - mondta Szalai Zoltán az MTI-nek telefonon nyilatkozva.



Szabadkán a munka egyrészről az általános iskolás korosztálynak szóló tehetségprogramból és a középiskolásoknak szóló programból fog állni, de emellett várják az MCC működésébe bekapcsolódó pedagógus kollégákat és szülőket is - tette hozzá.



Szabadka "élettel teli város", ezért számítanak arra, hogy itt is nagy érdeklődés övezi majd az ilyen jellegű programokat - mutatott rá a főigazgató. Az MCC képzési központjai a teljes Kárpát-medencében működnek, így az új központ a Vajdaságban is fontos szerepet fog betölteni abban, hogy a fiatalok kiváló képzettséget szerezzenek, és olyan készségeket sajátítsanak el, amelyek egyrészt sikeres karriert biztosíthatnak számukra, másrészt felkészítik őket arra, hogy a későbbiekben a lakóhelyükért, a nemzetükért, a magyarságért tudjanak dolgozni - emelte ki Szalai Zoltán.



"Az MCC remek partnerre talált Pásztor Bálintban, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnökében, aki jól kiépített politikai, társadalmi és kulturális infrastruktúrával rendelkezik a vajdasági magyarsággal" - hangsúlyozta a főigazgató, hozzátéve: a képzés a VMSZ-szel együttműködésben valósul meg.



Szalai Zoltán elmondta: meglátása szerint az MCC képzése nem csupán egy tankönyvi tudásra alapozó képzés, ott kezdődik, ahol a könyv és a felsőoktatás véget ér. Ez a képzés azoknak szól, akik egy kicsit többet szeretnének, több ambíciót és tehetséget éreznek magukban - fejtette ki.



Az új központ megnyitása lehetőséget ad arra, hogy a szabadkai fiatalok hasonló érdeklődésű fiatalokkal találkozzanak, akik a program révén egy Kárpát-medencei szintű összekapcsolódás részévé válnak - mutatott rá a főigazgató.



A képzésekről szólva kifejtette: a programok nagy része személyes jelenlétet igényel, amelyet nagyon fontosnak tartanak a Covid-19 alatti változások után. A programok közösségeket kovácsolnak a résztvevőkből, a hasonló érdeklődésű és ambícióval rendelkező fiatalok együtt tölthetik a szabadidejüket, kirándulásokon, szakmai utakon és rendezvényeken vehetnek részt - mondta Szalai Zoltán.



MTI