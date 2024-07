Netanjahu: folytatni kell a háborút

2024. július 31. 20:08

Csak a háború folytatása teszi lehetővé számunkra, hogy közelebb kerüljünk céljainkhoz - közölte szerda esti tévés beszédében Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök.

Netanjahu kijelentette, hogy Izrael a létéért küzd, és ebben most jelentős csapást mért az iráni tengely három fő pontjára, a Hamászra, a jemeni húszikra és a libanoni síita Hezbollahra.



A kormányfő ismertette, hogy a Bejrútban Izrael által rakétacsapással megölt Fuad Sukr milyen szerepet töltött be a Hezbollahnál, gratulált az izraeli hadseregnek a három fronton elért sikerért, és kijelentette: "embert próbáló napok előtt állunk, de fel vagyunk készülve minden eshetőségre".



Emlékeztetett arra, hogy már tavaly októberben, a háború kezdetén megjósolta, hogy sokáig fog tartani, és most bejelentette, hogy továbbra sem adja fel a háború folytatását a rá nehezedő nyomás ellenére, nem hallgat az erre felszólító hangokra mindaddig, amíg Izrael el nem éri háborús céljait.



"Együtt győzni fogunk" - ismételte meg végül az Izraelben hirdetett jelszót.



A hadsereg az elmúlt nap két izraeli akciója - Iszmail Haníje Hamász-vezető teheráni, és Fuad Sukr Hezbollah-vezető bejrúti megölése - után teljes készültségben áll a várható válaszlépések előtt. Joáv Galant védelmi miniszter kijelentette, hogy "nem akarnak semmilyen háborút, de készen állnak minden fejleményre". A hadsereg polgári védelmi parancsnoksága nem adott ki semmilyen újabb utasítást a lakosság számára.



Szerdán délután a biztonságpolitikai kabinet ülésén nem tartottak szavazást és nem fogadtak el döntéseket. A megbeszélésen megállapították, hogy jelentős válaszra számítanak az elmúlt nap két művelete után, amelyek a túszalkuról folytatott egyezkedést hetekre, sőt hónapokra is visszavethetik, befagyaszthatják. Izrael megvárja a Hezbollah és Irán válaszát, és a továbbiakban aszerint hoz döntéseket.

MTI