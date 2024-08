Labdarúgó NB I - várakozás alatt (le)szerepelt a Nyíregyháza

2024. augusztus 3. 21:47

Az MTK Budapest 3-0-ra legyőzte a vendég és újonc Nyíregyházát a labdarúgó NB I 2. fordulójának szombati játéknapján.

A fővárosi kék-fehér együttes így két sikerrel indította az idényt, míg a nyírségiek a nyitókörben aratott hazai győzelmük után elveszítették idénybeli második élvonalbeli találkozójukat.

2. forduló:

MTK Budapest-Nyíregyházi Spartacus FC 3-0 (1-0)

-----------------------------------------------

Új Hidegkuti Stadion, 2729 néző, v: Derdák

gólszerzők: Beriasvili (24.), Stieber (76., 95., a másodikat 11-esből)

sárga lap: Gengeliczki (56.), Fejér (94.)

MTK:

----

Demjén - Varju, Beriasvili, Nagy Zs. - Hej (Molnár Á., a szünetben), Horváth A., Bognár, Kata, Antonov (Kovács P., 10.) - Polievka (Stieber, 76.), Molnár R. (Jurina, 76.)

Nyíregyháza:

------------

Fejér - Gengeliczki, Alaxai, Rjasko - Farkas, Kesztyűs (Kovács M., 78.), Nagy D. (Tamás O., a szünetben), Nagy B. - Gresó (Pinte, 56.), Beke (Babic, 56.), Kovácsréti (Leoni, 78.)

Az első félidő túlnyomó része mezőnyharccal telt, a hazaiak pedig hiába birtokolták többet a labdát, kaput találniuk csak egyszer sikerült. Abból az egyből viszont gól lett, Bognár szöglete után ugyanis a nyíregyházi védők egészen közelről nézték, ahogyan Beriasvili a kapujukba fejel. A vendégeknél kevés ideig és ritkán volt a labda, ők viszont két kaput eltaláló lövést is jegyeztek, egyenlíteniük viszont a szünetig nem sikerült.



A fordulás után a Nyíregyháza nem tudott ritmust váltani, és még annyira sem volt veszélyes, mint az első félidőben. Összességében jobban futballozott az MTK, többet is volt a hazaiaknál a labda és helyzeteket is csak ők tudtak kialakítani. A nyerő ember végül a 26-szoros válogatott Stieber Zoltán lett, aki egy perccel a beállása után megszerezte a kék-fehérek második gólját, a 95. percben pedig tizenegyesből is eredményes volt, így duplázott és magabiztossá tette az MTK sikerét.



mti