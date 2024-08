Az otthonfelújítás energiamegtakarítása

2024. augusztus 6. 15:50

Az otthonfelújítási program során legalább 30%-os energiamegtakarítást kell elérni a támogatás érdekében. A hitelesített energiamegtakarításnak értéke van, ez a HEM (hitelesített energiamegtakarítás). Az ezzel való kereskedésben sem a lakosságnak, sem a kivitelezőknek nincs elegendő tapasztalata - jelentette a Gondolának az ÉVOSZ.

Az Európai Unió minden tagországot, így Magyarországot is energiamegtakarításra kötelez. Komoly vállalásokat kellett tenni az országnak az energiahatékonyság területén. Ennek szellemében a magyar kormány a hazai szolgáltatókat is kötelezi az energiamegtakarításra. Ennek egyik formája, hogy a fogyasztók kevesebb háztartási gáz-energiát használnak. A kevesebb felhasznált energia nem csak lakossági megtakarítás, hanem a szolgáltatóknál is egy megtakarított érték, amit el lehet számolni az Európai Unió felé. A HEM-eknek piaci értéke, piaci ára van, ami a lakástulajdonost illet meg (15-20 ezer Ft gigajoulonként). Az otthonát felújító személy eldöntheti, hogy kinek adja el ezt a HEM-et. A megtakarítás tényét arra jogosult energetikus szakértő igazolja, számszerűsíti és regisztrálja, csak akkor lesz hivatalos a HEM. Egy energiamegtakarítást célzó családi ház felújítás során az ÉVOSZ számításai szerint – nagy szóródással – 150-350 ezer Ft közötti HEM érték keletkezhet.

Sem a lakásfelújítást végző mikro- és kisvállalkozói építőipari körben, sem pedig lakossági körben nincs tapasztalat és elegendő információ a HEM értékesítésének lehetőségéről. Az ÉVOSZ óvatosságra és körültekintésre int a témában. Félő, hogy visszaélések is bekerülhetnek a rendszerbe. Mielőtt jóhiszeműen HEM értékeket kalkulálna a megrendelő, kivitelező, fontos, hogy a kereskedés menetéről megbízható tudással bírjon. Felelősségteljes információt, közreműködést a regisztrált tanácsadóktól lehet kapni, akik névsorát a kivitelezők és támogatási pályázatot készítők az ÉMI által üzemeltetett ofp.emi.hu honlapon találhatják meg.

Az Otthonfelújítási Programmal kapcsolatos további részletek az ÉVOSZ Spakli’21 podcast adásában hallhatók: www.evosz.hu

mti