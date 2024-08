Záporok-zivatarok kialakulásának rizikója

2024. augusztus 19. 16:29

A gomoly- és fátyolfelhők mellett sok napsütés várható kedden, augusztus 20-án, de nagyobb eséllyel és számban az ország északnyugati felén alakulhatnak ki akár több hullámban is záporok, zivatarok a délutáni, esti órában - derül ki a HungaroMet Zrt. hétfő délutáni videójából.

Az előrejelzés szerint a következő 36 órában Magyarország időjárását egy lassú mozgású hidegfront előtt érkező meleg-nedves szállítószalag alakítja, amely továbbra is kedvező feltételeket teremt záporok, zivatarok kialakulásához.



Hétfő este, késő este előbb a Dunántúlon, majd északon is erősebben megnövekszik a felhőzet és éjfélig ezekben az országrészekben záporok, zivatarok alakulhatnak ki, illetve érkezhetnek dél felől. Az Alföldön kisebb a csapadék esélye. Hajnalra többnyire 16-24 Celsius-fok közé csökken a hőmérséklet.



Kedden a gomoly- és fátyolfelhők mellett sok napsütés várható, és nagyobb eséllyel és számban az ország északnyugati felén alakulhatnak ki akár több hullámban záporok, zivatarok a délutáni, esti órában. Ezek elsődleges kísérőjelensége a felhőszakadás lesz, de jégeső és viharos széllökés is előfordulhat.



Az előrejelzés szerint a Dunántúl északnyugati felén, kétharmadán, Pest vármegyében és környékén és az Északi-középhegység nyugati felén a legkedvezőbbek a feltételek csapadékgócok kialakulásához, míg az Alföld délkeleti, keleti részén erre sokkal kisebb az esély.



Az ismétlődő záporokból, zivatarokból kiemelten a Dunántúli-középhegység középső részén 50 milliméter feletti csapadékösszeg is előfordulhat, ami arrafelé villámárvíz kialakulását eredményezheti. A késő esti óráktól fokozatosan csökken a zivatarhajlam.



Kedden az északias szél zivataroktól függetlenül is megélénkül, a csúcshőmérséklet jellemzően 28-35 Celsius-fok között alakul, a Dél-Alföldön ennél egy-két fokkal melegebb lesz.



MTi