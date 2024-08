Okinavai Napok Pesterzsébeten

2024. augusztus 22. 11:14

A karate szülőhazájának számító japán szigetről, Okinaváról érkező japán nagymesterek közreműködésével rendezik meg Pesterzsébeten az Okinavai Napokat péntektől vasárnapig.

total okinawa

A hazai sportági szakszövetség honlapjának híre szerint a tavalyi nagy sikerű kezdeményezés után második alkalommal is eljön Magyarországra több kiváló mester, akiknek edzései bepillantást engednek abba, hogy milyen lehetett az okinavai harcművészet annak idején, és hogyan gyakorolnak most a szigeten.



A Kruj Iván Sportcsarnokban sorra kerülő háromnapos szemináriumon lehet tanulni tradicionális gódzsú-rjú karatét a 10. danos Kuba Josio mestertől, de kevésbé ismert stílusokat is megismerhetnek az érdeklődők. A tomari-te stílusban Sindzso Takahiro mester által lehet elmélyedni, aki a 2021-ben, Tokióban férfi katában (formagyakorlat) olimpiai bajnok Kijuna Rjo nevelőedzője volt. Mellettük versenyküzdelmi edzéseken is részt lehet venni, amelyeket a magyar kumite (küzdelem) válogatott vezetőedzője, Fischer Mihály vezet.



A 2. Okinavai Napok újdonsága, hogy a karate mellett az érdeklődők megismerkedhetnek a Rjúkjú táncművészettel is, két okinavai táncművész segítségével.

MTI