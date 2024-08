Labdarúgó NB I - Pontot rabolt Diósgyőrből a Győr

2024. augusztus 31. 22:01

Megszerezte első pontját a Győr a labdarúgó NB I 2024/25-ös szezonjában: az újonc együttes a hatodik forduló szombati játéknapján a Diósgyőr vendégeként gól nélküli döntetlent ért el.

A DVTK sorozatban a harmadik meccsét hozta le kapott gól nélkül, ugyanakkor a sereghajtó ellen nyilvánvalóan inkább a három pontnak örült volna a gárda.

6. forduló:

Diósgyőri VTK-ETO FC Győr 0-0

------------------------------

Miskolc, 5503 néző, v.: Bogár



sárga lap: Sanicanin (5.), Edomwonyi (58.), Acolatse (82.) illetve Tóth R. (45+1.), Gavric (87.)



piros lap: Petras (a lefújás után)

Diósgyőri VTK:

---------------

Sentic - Gera, Szatmári, Lund, Sanicanin - Rharsalla (Fekete V., 75.), Vallejo (Holdampf, 75.), Franchu (Klimovics, 61.) - Varga Z. (Acolatse, a szünetben), Edomwonyi, Pozeg Vancas (Jurek, 61.)

ETO FC Győr:

-------------

Petras - Marku, Boldor, Vianna (Stefulj, 80.), Szépe - Bitri, Diarra, Szahli, Tóth R. - Gavric (Krivokapic, 86.), Anton (Skvarka, 72.)

A házigazda uralta az első félidőt, rengeteg helyzetet dolgozott ki, míg a győriek kontrákra rendezkedtek be, és kis híján egy ilyen gyors ellenakció végén megszerezték a vezetést. A diósgyőriek fölénye a félidő hajrájában góllá érett, azonban VAR-vizsgálat után érvénytelenítették a találatot.



A játék képe a fordulást követően sem változott, a Diósgyőr mezőnyfölényben futballozott - egy alkalommal a keresztléc mentett a vendégek helyett -, de továbbra sem született meg az első gól.



Az utolsó negyedórában a győriek már csak a döntetlen megtartására törekedtek, és némi szerencsének is köszönhetően sikerrel is jártak, miután Szatmári fejese a 93. percben nem sokkal, de célt tévesztett.



A lefújást követően kissé érthetetlen módon egymásnak estek a játékosok, tömegjelenetekkel ért véget az egyébként kissé eseménytelen találkozó.



mti