Pusztító erdőtűz fenyegeti Los Angelest

2024. szeptember 9. 10:14

Több tízezer épületet fenyeget a tűz, ezreket evakuáltak már a hatóságok az otthonaikból. Az oltás közben eddig három tűzoltó sérült meg. Több tízezer házat és épületet veszélyeztetett vasárnap egy Los Angelestől keletre fekvő nemzeti erdő lábánál égő, irányíthatatlanná vált erdőtűz, a napok óta tartó hőhullám közepette - írja a The Guardian híradása nyomán az Index. A helyi hatóságok közlése szerint három tűzoltó sérült meg eddig a tűzzel folytatott harcban, és több mint 35 ezer épület van veszélyben. Több területre is kiürítési parancsot adtak ki, ráadásul a nap folyamán várható zivatarok még nehezebbé tehetik a körülményeket. Mint írják, a Line-erdőtűz a San Bernardino Nemzeti Park szélén égett, Los Angelestől mintegy 105 kilométerre keletre. Vasárnap reggelre a lángok mintegy 70 négyzetkilométernyi területet pusztítottak el, és sűrű, sötét füstfelhő borította be a térséget.

Kalifornia állam tűzoltósága vasárnap reggeli frissítésében közölte: "A délutáni zivatarok új lángok kipattanását eredményezhetik, és potenciálisan befolyásolhatják a tűz körüli aktivitást. A zivatarokkal vegyes forró és száraz körülmények várhatóan kihívást jelentenek a tűzoltóknak a következő napokban." A megye közleménye szerint a szélsőséges hőmérséklet, a szél és a villámcsapások miatt a tűz gyorsabban növekedhetett. Gavin Newsom kormányzó szombat este rendkívüli állapotot hirdetett San Bernardo megyére. Lakott területet egyelőre nem ért el az erdőtűz.

A növényzet száraz a területen, szombaton több mint 39 fokot mértek, és a páratartalom is alacsony, ami ideális feltételeket teremtett a csütörtök este kipattant tűz terjedésének. Mint írják, egyelőre még vizsgálják, mi okozhatta.

InfoStart