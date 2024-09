Marco Rossi: A nagy pofon után tökösnek kell lennie a magyar labdarúgó-válogatottnak

2024. szeptember 9. 16:10

Hétfőn a hatvanadik születésnapját ünneplő Marco Rossi szövetségi kapitány szerint a kapott nagy pofon után „tökösnek” kell lennie a magyar labdarúgó-válogatottnak, hogy legyőzze kedden a bosnyák csapatot a Nemzetek Ligája második fordulójában.

„A pofontól még ég az arcunk, de túl kell lépni a németországi 5–0-s vereségen, hogy ne égő arccal lépjünk pályára. Most kell tökösnek lenni” – jelentette ki a hétfői sajtótájékoztatón Marco Rossi, aki kifejtette, a 2021-es Európa-bajnokság után is hullámvölgybe került a nemzeti együttes, amikor 4–0-ra kikapott Angliától, de akkor is sikerült felállni a padlóról. A magyar állampolgársággal is rendelkező olasz tréner úgy vélte, kommunikációs téren volt félreértés, ezért vállalja a felelősséget.

Azt kérték a játékosoktól, hogy az első 15 percben ne hagyják kibontakozni az ellenfelet, de azért nem tudja vállalni a felelősséget, hogy utána minden párharcot elvesztettek. Hozzátette, a modern futballra jellemző magas letámadás azzal a kockázattal jár, hogy „megnyúlnak a vonalak”, az olyan ellenfelek, mint a csoportriválisok közül a német és a holland, ezeket könyörtelenül ki tudják használni. „Az egyedüli kiutat a mostani hullámvölgyből a győzelem jelentené kedd este. Tudtuk, hogy nem lesz egyszerű a düsseldorfi meccs, de ez a vereség ránk ég, sötét foltként vetül arra, amit eddig elértünk. Ha tisztán szembenézünk az eredményekkel, akkor a mérleg másik serpenyőjébe nagyon sok pozitív emlék kerül. Remélem, amikor távozunk, akkor pozitív lesz az összmérleg” – mondta Rossi az MTI érdeklődésére.

Az ellenfélről szólva azt hangoztatta, hogy kemény, fizikális csapat a bosnyák, amelynek ráadásul technikailag és taktikailag is jó képességei vannak az olyan kiemelkedő futballistáknak köszönhetően, mint Edin Dzeko. Rossi elárulta, mindenképpen lesz változtatás a kezdőcsapatban, mert szükség lesz friss emberekre a pályán. Megemlítette, hogy a rivális olyan elitbe tartozó válogatottakkal szemben maradt alul az elmúlt három hónapban, mint az angol, az olasz és legutóbb a holland, a saját csapata viszont nem ezt a szintet képviseli, így nehéz lesz megszerezni a három pontot. „Volt egy megbeszélés a főnökkel, illetve a játékosok között is. Leültünk megbeszéltük egymás között, amin változtatni kell, Reálisan látni a helyzetünket és visszatérni régi önmagunkhoz” – mondta Szoboszlai Dominik arra a kérdésre, hogy miként reagált csapatkapitányként a Rossi-éra legsúlyosabb vereségére. „Szeretném, ha az öltözőben maradna, ami ott elhangzott. Én voltam a legfiatalabb, de jó beszélgetés volt, jutottunk egy olyan közös nevezőre, amely segíthet a csapatnak” – árulta el a Liverpool középpályása, aki úgy vélte, az Eb előtti 14 mérkőzésből álló veretlenségi sorozattal olyan magasra tették a lécet, amellyel szinte elvárássá vált, hogy ilyen meccseken is nyerni kell, vagy pontot szerezni.

Megnézve a német válogatott keretét szerinte ennél reálisabbnak kell lenni, de persze 5–0-ra nem lehet kikapni. Megjegyezte, új taktikát próbáltak ki, ami nem jött össze, ugyanakkor nem taktika miatt, hanem hiányzott az a küzdőszellem és akarat, amivel korábban sikeresek voltak. „Változó mi a reális helye a válogatottnak. Sok mindentől függ. A veretlenségi sorozatnál mi voltunk a legjobbak, most az 5–0-s vereség után mi vagyunk a legrosszabbak. Túl szélsőségesek vagyunk. Kedden olyan választ szeretnénk mutatni, amellyel újra örömet és vidámságot okozunk” – mondta Szoboszlai, aki szerint:

„A reakció a legfontosabb, mit mutatunk egy ötgólos vereség után. Voltunk már gödörben, de akkor sem ingott meg a játékosok bizalma Rossi felé, és a főnök bizalma sem a játékosok felé. Ilyen futball, a múlttal nem foglalkozunk, a jövőért csinálunk mindent.” A 23 éves futballistát saját bevallása szerint jobban zavarja, ha a csapatot kritizálják, mintha őt: „Engem lehet savazni, akkor is minden egyes alkalommal kimegyek a pályára és küzdök. Sokakra viszont rossz hatással lehet, mert mindenkiben van egy kis megfelelési kényszer. Ilyenkor derül ki, hogy valójában ki áll mellettünk” – fogalmazott Szoboszlai, aki a bosnyákot a magyarhoz hasonló, harcos, kompakt csapatként jellemezte, ezért szerinte az lesz a döntő, ki akarja jobban a sikert kedd este.

A Puskás Arénában 20.45-kor kezdődő magyar–bosnyák mérkőzést élőben közvetíti az M4 Sport, a Kossuth rádió és Nemzeti Sportrádió.

A magyar válogatott várható kezdőcsapata az MTI szerint: Dibusz – Botka, Orbán, Balogh – Bolla, Kata, Schäfer, Nagy Zs. – Sallai, Szoboszlai – Varga B.

MTI