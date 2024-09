Rendőrségi drónok és lovasrendőrök is segítik a védekezést

2024. szeptember 21. 10:19

Rendőrségi drónokkal figyelik és követik a víz terjedését, a nehezen megközelíthető helyszíneken pedig lovasrendőröket is bevetnek a védekezési munkálatok során - mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára az árvíz elleni védekezésről szóló szombati sajtótájékoztatón.

Rétvári Bence kiemelte: a lovasrendőrök a terepjáróval sem megközelíthető helyszíneken, például a Margitszigeten segítik a védekezést.

Úgy folytatta: a rendőrségnek 14 hajója áll készenlétben, emellett be tudják vetni a helikoptereket is, továbbá 6 erősített teherautó és 2 Unimog (terepjáró képességű jármű) is rendelkezésre áll a védekezéshez.

Rétvári Bence hangsúlyozta, hogy a rendőrség munkatársai nemcsak a gátakon tudnak segítséget nyújtani, hanem lezárásokban, biztosításban, valamint vagyonmegóvásban is részt vesznek.

Jelezte továbbá, hogy a rendőrtanulók és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) tisztjelöltjei is készen állnak a segítségnyújtásra.

MTi