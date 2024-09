Záporok, zivatarok kialakulhatnak

2024. szeptember 24. 10:08

Érkeznek nedvesebb léghullámok, amelyek hatására felhősebbre, csapadékosabbra fordul időjárásunk.

Várható időjárás az ország területén kedd éjfélig: Nyugat felől megvastagszik a felhőzet, illetve egy széteső, gyengülő félben lévő csapadékzóna halad keleti irányba, amely az északkeleti, keleti tájakat csak késő délután, este érheti el, addig ott szűrt napsütés várható. Mögötte átmenetileg szakadozhat, vékonyodhat a felhőzet, de további záporok, zivatarok kialakulhatnak. A déli, délkeleti szél többfelé megélénkül, az Alföldön helyenként meg is erősödik. Emellett a zivatarokat is kísérhetik erős, viharos széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 20 és 27 fok között alakul, de a Dunántúl tartósabban felhős részein ennél több fokkal alacsonyabb, míg az Alföldön néhol kissé magasabb is lehet. Késő estére 13 és 19 fok közé hűl le a levegő.

met.hu