A Felcsút lenyomhatja a Fradit

2024. szeptember 28. 13:11

Az első a második ellen. A bajnok a bronzérmes ellen. A 15 pontos a 15 pontos ellen. Vasárnap este a Ferencváros – Puskás Akadémia rangadó zárja az OTP Bank Liga 8. fordulóját, a 18 órakor kezdődő mérkőzést az M4 Sport közvetíti élőben.

Egyértelmű: az elmúlt évek két legkiegyensúlyozottabb magyar klubcsapata csap össze.

A Ferencváros természetesen magasan kiemelkedik a mezőnyből, a legutóbbi hat bajnokságot megnyerte, sorozatban hetedik aranyérmére készül, ami rekordbeállítás lenne.

A Puskás Akadémia 2020 óta egyszer sem végzett a negyediknél rosszabb helyen a bajnokságban, az elmúlt öt idényben négyszer volt dobogós, egyszer második, háromszor harmadik.

Hornyák Zsolt együttese a 2023/24-es szezonban az utolsó fordulóban csípte el a bronzérmet, a mostanit pedig remek formában kezdte. A Konferencia-liga selejtezőjében csak a Fiorentina állította meg, ráadásul tizenegyespárbajban, egyetlen lépésre a sorozat főtáblájától.

A kettős terhelés mellett a bajnokságban is kiválóan szerepelnek és 6 mérkőzésen szerzett 15 ponttal vezetik a tabellát, több szerzett góljuknak köszönhetően megelőzve a szintén 15 pontos, de egy mérkőzéssel kevesebbet játszó Ferencvárost.

A Puskás szereplésében kulcsszerepe van az évek óta kiemelkedő teljesítményt nyújtó, 24-szeres magyar válogatott Nagy Zsoltnak, aki a 2024/25-ös szezonban támadóbb szerepkörben játszik és ennek látványos eredménye van: minden sorozatot figyelembe véve 10 mérkőzésen 5 gólt és 4 gólpasszt szerzett.



A 31 éves játékos tudja, csapat- és egyéni szinten is a maximumot kell nyújtaniuk, ha vasárnap jó eredményt akarnak elérni a Groupama Arénában.

„Ha a hozzáállás és a koncentráció megvan, bízhatunk a jó eredményben” – nyilatkozta a klub honlapjának.

Arra a kérdésre reagálva, hogy sokan a Ferencváros első számú (és talán egyetlen igazi) kihívójaként tekintenek a Puskás Akadémiára, így reagált:

„Természetesen minden profi labdarúgó azért dolgozik, hogy bajnok legyen. Jó olvasni ezeket az elemzéseket, és azt gondolom, van is alapja ennek a megtisztelő kijelentésnek az elmúlt hónapokban mutatott játékunkat elnézve, de nagyon sok van még hátra a szezonból. Majd meglátjuk, lehet-e minket kihívóként emlegetni, vasárnap bizonyíthatunk.”

Ha valamiben, akkor a támadósorában bízhatnak a felcsútiak 12 szerzett góljuk – holtversenyben – a legtöbb a bajnokságban, de a legjobb gól/meccs mutatóval ők rendelkeznek (2,00).

A találatok jól eloszlanak a kulcsemberek között: a már említett Nagy Zsolt kiugró számai mellett mellett Colleynak és Levinek is 3-3 bajnoki gólja van, a két finn, Plsek is betalált már kétszer, Soisalo és Nissilä peddig 2-2 gólpasszal jelentkezett.

Idegenben eddig két bajnokit játszott a Puskás Akadémia, az Újpestet 2–1-re legyőzték az első fordulóban, Pakson viszont 2–1-es vereséget szenvedtek.

Most jön egy újabb idegenbeli erőpróba, a legnehezebb a bajnokságban. A sorsolás egyébként nem volt túl kegyes a Puskáshoz, hiszen az Újpesttel, a Pakssal és a Ferencvárossal is kétszer játszanak idegenben és csak egyszer hazai pályán a 2024/25-ös szezonban.

Ami a címvédőt illeti, felemás a kép jelenleg.

A bajnokságban eddig ötből öt meccset nyert, azaz hibátlan a Ferencváros, a mutatott játék azonban még a hazai fronton sem teljesen meggyőző és így volt ez az európai kupaselejtezőben is.

Az Európa-liga főtábla ugyan összejött, de a vártnál jóval nehezebben, tizenegyespárbajban legyőzve a bosnyák Banja Lukát. A héten főtáblás szereplését is elkezdte a Fradi, de az Anderlecht elleni idegenbeli meccsen sem a pontszerzés, sem a meggyőző játék nem jött össze.

A meccs után többek között Bozsik Péter, az M4 Sport szakértője és Hajdú B. István, csatornánk kommentátora és a Gurulj be lassítva is! podcast házigazdája is arról beszélt, hogy ennél több kell a magyar bajnoktól, ha a kieséses szakaszba szeretne jutni a második számú európai kupasorozatban.

Jövő csütörtökön pedig jön a Tottenham, de előtte még itt a lehetőség a javításra, tegyük hozzá, nem a zöld-fehérek kedvenc ellenfele érkezik a Groupama Arénába.

A két csapat legutóbbi 15 tétmeccsén 4 ferencvárosi és 3 felcsúti győzelem született, 8 döntetlen mellett.

A Fradi a bajnokságban közel két éve, 2022 októbere óta nem győzte le a Puskás Akadémiát, azóta 2-2 vereség és döntetlen született zöld-fehér szempontból.

„Mindannyian nagyon várjuk már ezt a találkozót, sokan elmondták nekem az utóbbi napokban, hogy az elmúlt években a Puskás Akadémia volt az egyik elsőszámú üldözőnk a bajnokságban” – ezt már Pascal Jansen nyilatkozta a Fradi.hu-nak.

„Meglátjuk, hogyan alakul a vasárnapi összecsapásunk. Meg kell adnunk a megfelelő választ a brüsszeli mérkőzésünk után. A csapat nagyon motivált, hogy visszatérjünk a győzelem útjára. A Puskás jön majd a mi stadionunkba, ennek megfelelően kell játszanunk az első perctől kezdve” – tette hozzá a holland vezetőedző.

És ha már Groupama Aréna: a Ferencváros 2024-ben csak egy meccset vesztett el hazai pályán, az Olimpiakosz elleni Konferencia-liga-párharc visszavágóját. A bajnokságban idén csak két csapat tudott pontot szerezni az Üllői úton: az egyik a Puskás Akadémia volt.

