Megdőlt a fővárosi szélrekord vasárnap

2024. szeptember 30. 15:48

Megdőlt a fővárosi szélrekord vasárnap, fagypont alatti hőmérsékletet pedig hétfő reggel regisztrált először magyarországi mérőállomás az idei őszi szezonban – írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán. Hozzátették: négy mérőállomáson is regisztráltak fagypont alatti hőmérsékletet. A bejegyzéshez készített infografika szerint Zabarban mínusz 1,9 Celsius-fokot mértek hétfő hajnalban. Lénárddarócon mínusz 1,5 fok volt, Tésán mínusz 0,3 fok, Szikszón pedig mínusz 0,2 fok. Azt is közölték: vasárnap az átvonult frontrendszer mögött az északnyugati-északi szél sokfelé megerősödött, sőt viharos széllökések is előfordultak.

Budapesten, a János-hegyen óránkénti 66,6 kilométeres volt a legerősebb széllökés a reggeli órákban, amely új fővárosi napi rekord. A korábbi széllökésrekord ezen a napon a fővárosban óránkénti 64,4 kilométeres volt, amelyet 1985-ben regisztráltak Budapest Örsöd állomáson.

MTI