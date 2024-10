Új szabályok Telkiben

2024. október 9. 17:06

Új szabályok vannak Telkiben a hollandok és a bosnyákok elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésekre készülő magyar labdarúgó-válogatottnál Sallai Roland elmondása szerint.

A török Galatasaray légiósa az M4 Sportnak adott szerdai interjúban úgy fogalmazott, "oda kell figyelni a külön programokra, most már nem lehet annyit lábteniszezni, kosarazni, pingpongozni, mint korábban".

A 27 éves támadó a pénteken sorra kerülő hollandok elleni hazai meccsről beszélve úgy vélekedett, csak akkor tud a válogatott eredményt elérni, ha "minden játékos 110 százalékos teljesítményt nyújt".

"Extraklasszis játékosaik vannak, nekünk pedig vissza kell térnünk oda, ahol már voltunk és a stabil védekezésből kiindulni. A németek elleni 5-0-s vereség után sokat beszélgettünk arról, hogy mit kell kijavítani, de minden csapat életében vannak hullámvölgyek és nehézségek. A kérdés az, hogy mennyire gyorsan tudunk kilábalni belőle" - nyilatkozta Sallai, aki szerint a Hollandiához hasonló kaliberű riválisokkal szemben némi szerencsére is szükség van a jó eredmény eléréséhez.

"Egységesnek kell lennünk a pályán és azon kívül is, mert csak így lehet esélyünk bármilyen eredményt elérni" - tette hozzá.

Az átigazolási időszak végén Freiburgból Törökországban igazoló futballista elmondta, Isztambulban jó fogadtatásban volt része, és az első benyomásai is pozitívak a klubról, valamint az együttesről.

"Büszke vagyok rá, hogy egy ilyen hatalmas egyesülethez tudtam kerülni és úgy érzem, a fejlődésem szempontjából egy nagyon jó döntést hoztam meg. A Galatasaray játékosait szerintem senkinek sem kell bemutatni, mellettük minden egyes edzésen és mérkőzésen rengeteget tudok majd fejlődni"

- jelentette ki.

Sallai úgy fogalmazott, szereti a kihívásokat, a Galatasaray kezdőjébe bekerülni is az, és mindent meg fog tenni azért, hogy minél több játéklehetőséget kapjon a csapatnál.

Elárulta, nyitott volt a váltásra, mert Freiburgban úgy érezte, hogy nem kapja meg azt a tiszteletet, amely hat év után járt volna neki a teljesítménye alapján.

"Az utolsó napon volt egy beszélgetésem a sportigazgatóval és ott tisztán megkaptam azokat a válaszokat, amelyek alapján könnyebben meg tudtam hozni a döntést az átigazolásról. Amikor pályán vagyok, akkor ki tudom zárni a zavaró tényezőket, ez most is így volt, de a pályán kívül természetesen jelen volt egyfajta bizonytalanság és én is éreztem, hogy minél előbb dönteni kellene a jövőről" - mondta.

Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványai a pénteki meccs után hétfőn lépnek pályára Bosznia-Hercegovinában. A Nemzetek Ligája A divíziójának 3. csoportját a németek vezetik, másodikak a hollandok, harmadikok pedig a bosnyákok. A magyarok két mérkőzés után egy ponttal a negyedik, kiesést jelentő helyen állnak.

MTi