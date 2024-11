Marco Rossi keretet hirdetett, két újoncot hívott be

2024. november 5. 15:17

Újoncként Gruber Zsombort, a bajnoki címvédő Ferencváros támadóját, valamint Szabó Leventét, a német másodosztályú Braunschweig csatárát is meghívta Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya a novemberi Nemzetek Ligája-mérkőzésekre készülő 24 fős keretébe. A hatvanéves szakvezető a Telkiben tartott keddi sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, stábjával együtt arra törekedtek, hogy olyan játékosokat hívjanak meg, akik jelenleg jobb formában vannak, mint mások.

A maestro MTI/Kovács Tamás

"Szabó Leventét a megsérült és október 20. óta nem futballozó Gazdag Dániel helyére hívtuk be, és Ádám Martin helyett is kellett találnunk valakit, hiszen ő sincs most igazán csúcsformában. Korábban is azt a gyakorlatot követtük, hogy meghívtunk olyan játékosokat, akiket szerettünk volna látni együtt, edzés közben a válogatott kerettel, és előfordult, hogy bizonyos futballistákat az itt nyújtott teljesítményük következményeként később már nem hívtunk be" - magyarázta Rossi. A magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakember elmondta, novemberben két olyan ellenfél vár a magyarokra, amelyek ellen nagyon nehéz játszani, és ha a papírformát veszi alapul, akkor szinte borítékolni lehet az eredményt. "Nem mi vagyunk az esélyesek, a riválisaink futballistái kiváló formában vannak, Hollandiával ráadásul Amszterdamban találkozunk. Ugyanakkor egy dolog a papírforma és a másik, hogy mi történik a pályán. Nekünk jó teljesítményt kell nyújtanunk, és elsődlegesen taktikai szempontból kell jól felkészülnünk. Arra kell majd törekednünk, hogy a pályán a lehető legtöbb párharcot megnyerjük, mert ha ez sikerül, akkor bármi megtörténhet" - vélekedett a kapitány.

"Vannak olyan posztok, amelyeken nagy a konkurenciaharc, például két csúcsformában lévő balszélsőnk van Nagy Zsolt és Kerkez Milos személyében. Utóbbi a bolygó legerősebb klubcsapata elleni meccsen adott két gólpasszt legutóbb, de Nagy Zsolt a válogatottban egyetlen alkalommal sem játszott rosszabbul nála. Örülnék, ha minden poszton ilyen konkurenciaharc mellett kellene döntenem a kezdőjátékosról, és remélem, hogy egyszer majd ez a nap is eljön" - fogalmazott Rossi. Hozzátette, a válogatott megszilárdult játékrendszerét nem szeretné csak azért megbolygatni, hogy helyet teremtsen egy futballistának, így bizonyos, hogy Nagy Zsolt és Kerkez közül egyszerre csak az egyik lehet a pályán. A szövetségi kapitány elárulta, a Wolfsburgban játszó 18 éves Dárdai Bencével minél előbb, akár már az év elején szeretne találkozni és egyeztetni, mert "óriási potenciál van benne", és ha nyitott rá, akkor a szakvezető szeretné megnyerni őt a válogatottnak.

"Olyan poszton játszik a klubcsapatában, ami rendkívül érdekes a számunkra, így ha megvan a szándéka és nyitott rá, valamint változatlanul sokat játszik, akkor akár már márciustól a keret tagja lehetne" - mondta Rossi. Az A divízió 3. csoportjának harmadik helyén álló magyarok jövő héten szombaton a második hollandok vendégei lesznek Amszterdamban, három nappal később pedig a németeket fogadják telt ház előtt a Puskás Arénában.

MTI