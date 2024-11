Nyugaton és délen maradhat egész nap borongós, párás, ködös az idő

2024. november 10. 09:54

A következő napokban is még anticiklon alakítja időjárásunkat, de kelet felől egy úgynevezett magassági hidegörvény is érkezik, emiatt fokozatosan hűlni fog a levegő, és erősödik a ködhajlam. Egyre többfelé párás, borongós, ködös maradhat az idő napközben is, e tájakon a csúcsérték jóval elmaradhat az ilyenkor szokásosnál.

Várható időjárás az ország területén vasárnap éjfélig: Napközben a ködös tájakon csak lassan javulnak a látási viszonyok, nagyobb területen - kiemelten nyugaton és délen - maradhat egész nap borongós, párás, ködös az idő. Arrafelé néhol szitálás, reggel ónos szitálás előfordulhat. Másutt derült, napos idő valószínű. Gyenge lesz a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 7 és 12 fok között alakul, de a tartósabban párás, ködös tájakon ennél több fokkal hidegebb lehet. Késő estére -2 és +4 fok közé csökken a hőmérséklet.

met.hu