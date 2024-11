Szitálás, ónos szitálás előfordulhat

2024. november 24. 10:15

A magasban melegedés kezdődik, így gyors ütemű enyhülni kezd az idő, de lesznek olyan tájak, ahol még megreked a hideg.

Várható időjárás az ország területén hétfő éjfélig: Ma jellemzően erősen felhős idő várható kevés napsütéssel, de főként a délnyugati, déli tájakon szakadozottabb, vékonyabb lehet felhőzet, arrafelé több napsütésre számíthatunk. Északkeleten néhol gyenge vegyes csapadék előfordulhat. Éjjel nyugat felől egyre nagyobb területen csökken a felhőzet, de az Északi-középhegység tágabb környezetében és a főváros környékén (zúzmarás) köd, rétegfelhőzet képződhet, amely hétfőn napközben is tartósan megmaradhat, másutt általában fátyolfelhős, napos időre számíthatunk. Számottevő csapadék nem várható, de szitálás, ónos szitálás előfordulhat. A délies szelet ma nagyobb területen, hétfőn főként a Dunántúlon élénk, időnként erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -3 és +3 fok között várható, de a szeles délnyugati részeken akár +4, +6 fok is lehet, míg a szélárnyékos, hóval borított északkeleti tájakon akár -10 fokig is lehűlhet a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn nagyrészt 6 és 14 fok között valószínű, de a tartósan borult tájakon akár fagypont közelében maradhat.

met.hu