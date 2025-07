Vallási szélsőségesként bélyegezte meg egy brüsszeli liberális lobbicsoport az üldözött keresztényeket segítő Azbej Tristant

Örömmel osztom meg a hírt: a brüsszeli European Parliamentary Forum on Sexual and Reproductive Rights (EPF) nevű szervezet engem is megtisztelt azzal, hogy vallási szélsőségesként bélyegzett meg legújabb tanulmányában - közölte Azbej Tristan, a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára a Facebook oldalán.

2025. július 7. 17:16