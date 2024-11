Szentév

A hatóságok több mint ezer tagja vett részt a hétvégén tartott gyakorlatozáson, amellyel megkezdődött a biztonsági felkészülés Rómában a majdnem pontosan egy hónap múlva kezdődő jubileumi szentévre.

A hivatalos közlések szerint a hatóságok és az egészségügyi intézmények reakcióképességének felmérését szolgálta a nagyszabású gyakorlatozás, amelyet a főváros második legnagyobb pályaudvarán, az Ostiense állomáson tartottak.

Egy kétemeletes vasúti szerelvény kisiklását, valamint néhány kocsit beborító tűzvészt szimuláltak a valósághoz lehető leghűebben: a vöröskereszt önkéntesei alakították a hetven sérültet, akik füstöt is belélegeztek. A biztonsági készültségi műveletben több mint ezren vettek részt, rendőrség, polgári védelem, tűzoltóság, valamint húsz római kórház. Pszichológusokat is bevontak.

A pályaudvarhoz közeli épületek ötszáz lakosa telefonos gyorsüzenetet kapott a gyakorlatozásról, ahogyan valódi vészhelyzet esetén értesítenék őket.

A december 24-én éjszaka kezdődő és 2025 januárjáig tartó jubileumi szentév előtt ez volt a második, úgynevezett stresszteszt. Az egyházi eseményre mintegy harmincmillió látogatót várnak, és a hatóságok esetleges “nagyobb méretű” vészhelyzet esetében sem akarnak felkészületlenek lenni - nyilatkozott Lamberto Giannini római rendőrparancsnok.

Elmondta, “magasra tették a lécet”, mivel rendkívüli eseményre készülnek, és akármilyen veszélytípusra készen akarnak állni. Hozzátette, a szimuláció a gyenge pontok és hiányosságok felmérését szolgálta.

A gyakorlatozás részét képezte a baleset helyszínének minél gyorsabb körülhatárolása és lezárása, a körzetben tartózkodó tömeg elterelése, több mint negyven mentőautó mozgatása. A biztonsági próbán részt vett Carlo Catalano alezredes, a fegyveres erők egészségügyi felelőse.

A szentévben biztonsági intézkedéseket vezetnek be a római tömegközlekedési eszközökön is. Az autóbuszokat pánikgombbal szerelik fel, amellyel az utasok és a sofőr is egy mozdulattal jelezni tudja, ha veszélyhelyzetben vagy fenyegetve érzik magukat.

A tömegközlekedési dolgozókat, köztük a kalauzokat is a ruházatukra erősített testkamerával látják el.

A biztonság erősítését a fővárosi közlekedési vállalat dolgozóinak szakszervezetei is szorgalmazták az egyre gyakoribb támadások, agresszív epizódok miatt az utasok részéről. A kalauzokat sokszor menetjegy nélküli bevándorlók bántalmazzák, ahogyan a vonatokon is történik.

Ezzel egy időben rendszeres közúti ellenőrzést vezettek be Róma központjában és külterületi övezeteiben.

A Censis kutatóintézet adatai szerint a 2000-es - II. János Pál pápa vezette - szentévben közel huszonötmillió zarándok érkezett Rómába és a Vatikánba, a Ferenc pápa meghirdette 2015-ös szentévben több mint harmincmillióan. Az olasz főváros hatóságai tapasztaltak, ami a tömegesemények szervezését és biztosítását illeti, a mostani szentévet azonban kihívásnak tartják az ukrajnai és a közel-keleti háború miatt is.

