Kerkez Milosra lecsapna a Real Madrid – Videó

2024. december 7. 10:31

Kerkez Milos remekül játszik a Bournemouth csapatában, amely csütörtök éjjel a Premier League-ben vele a soraiban hazai pályán 1-0-ra nyert a Tottenham ellen. A magyar válogatott balhátvédért a legnagyobb angol klubok állnak sorba, hiszen a Manchester United után a Liverpool is jelezte, szívesen látná a soraiban az ötvenmillió fontos kivásárlási árú focistát. Ám most robbant a bomba, és kiderült, a Real Madrid célkeresztjébe is bekerült a 21 éves játékos.

Igencsak fura érzés lehet egy magyar labdarúgónak, hogy Bajnokok Ligája-győztes csapatok versengenek a kegyeiért. Márpedig éppen ez történik Kerkez Milossal, a Bournemouth játékosával, aki hétről hétre bizonyítja, hogy a Premier League egyik legnagyobb tehetsége. A jelenlegi szezonban megrúgta első gólját az angol bajnokságban, mellé adott két gólpasszt és alapemberként remekel a csapatában. nem csoda, hogy a legnagyobb brit klubok szeretnék leigazolni.

kerkez

Kerkezért ugyanis hatalmas csatát vív éppen a Liverpool és a Manchester United – a 21 magyar kivásárlási ára állítólag elérte az ötvenmillió fontot –, ám a Realmadridconfidencial.com hírei szerint beáll a sorba, a 15-szörös BEK, BL-győztes Real Madrid is. A királyi gárdához köthető portál szerint a balhátvédet a Real Madrid figyelteti, ugyanis egyre nehezebben fogja tudni leigazolni a Bayern München játékosát, Alphonso Daviest a balhátvéd posztjára, így a blancók természetesen más megoldások felé is tekintenek.

Így került képbe Kerkez Milos, aki remekel a Premier League-ben. A 21-szeres magyar válogatott abszolút bizonyított már nemzetközi téren, és olyan kemény bajnokságokban állta meg a helyét, mint a holland Eredivisie és a Premier League. Másfél éve a Bournemouth valamivel több mint 15 millió eurót fizetett az AZ Alkmaarnak a hátvédért, akinek 2028-ig szól a szerződése jelenlegi klubjával. A fent említett ötvenmilliós kivásárlási ár pedig nem lehet tétel a Real Madrid esetében.

Ám mielőtt már mindenki a királyi gárda bal oldalán látná fehér mezben Kerkezt, tegyük hozzá, a Real számára Davies az elsőszámú jelölt, míg az Nb1.hu információi szerint Kerkez mellett felmerült a Gironában szereplő Miguel Gutiérrez is mint lehetséges másik opció.

magyarnemzet.hu