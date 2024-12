A szélsőség folytatja a felelőtlen rémhírterjesztést

2024. december 10. 22:22

Magyar Péter hazugságaival már tele van a padlás, de ezúttal túlment minden határon: a felelőtlen, gátlástalan rémhírterjesztéssel veszélybe sodorja honfitársaink életét és biztonságát - írta a Fidesz frakcióvezetője kedden Facebook-oldalán.

Kocsis Máté a bejegyzésben emlékeztetett: napok óta világos, hogy a bukott szír elnök nem járt Magyarországon, a fénykép a repülőről kamu volt, a hír valójában álhír. A Magyar Hang ugyan megtévesztette a közvéleményt, de helyreigazította magát - tette hozzá.

Csak Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke gondolja úgy, hogy a korrigálás és bocsánatkérés helyett szükséges tovább folytatni a felelőtlen rémhírterjesztést - hangsúlyozta a Fidesz frakcióvezetője.

Kocsis Máté szerint Magyar Péter egyértelművé teszi, hogy ő maga az álhír gyártója és híresztelője, amivel gyengítheti és veszélyeztetheti Magyarországot. Az is tiszta, hogy erre nem itthonról van igény, hanem külföldről, amit a Tisza Párt elnöke "szolgalelkűen" hajt most is végre, napok óta nem törődve az ebben rejlő kockázatokkal - jegyezte meg.

A nemzetbiztonsági bizottság tagjaként azonban Kocsis Máté szükségesnek érzi felhívni a figyelmet a kockázatokra - írta.

A magyar hatóságoknak és titkosszolgálatoknak megfeszített erővel kellett azon dolgozniuk, hogy az álhír terjedése ne okozzon nagyobb bajt, ne kerüljön emberéletekbe, ne hajtsanak végre az álhíren feldühödött szírek terrorcselekményeket Magyarországon - jelezte, hozzáfűzve, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal nem oktalanul indított vizsgálatot az ügyben.

Kocsis Máté a következményekről szólva rámutatott: Szíria budapesti nagykövetségét meg kellett védeni egy incidens miatt, a damaszkuszi magyar nagykövetség tagjait ki kellett menekíteni, s egy másik országba szállítani.

Mivel Szíriában jelenleg is tartózkodnak magyarok, ebben a hangulatban a tűzzel és emberéletekkel játszik az, aki újfent hamis híreket közöl, amelyeket a nemzetközi sajtó is átvesz, és a közösségi médiában is úgy osztogatják "fékezett gondolkodású tiszás rajongók", mintha nem lenne holnap - emelte ki a Fidesz frakcióvezetője.

De vajon tudja garantálni a Tisza Párt vagy Magyar Péter, hogy nyugat-európai terrorsejtek, Bassár el-Aszad ellenlábasai nem érkeznek Magyarországra bosszút állni, véres cselekményt végrehajtani az álhír hatására? - tette fel a kérdést, majd úgy fogalmazott: "dehogy tudja, mégis terjesztik tovább, kockára teszik honfitársaink és a hazánk biztonságát, gyengítik Magyarországot. Ez a valódi cél. A külföldi cél."

Ha pedig valaki ezt szándékosan teszi, bűnös - jelentette ki Kocsis Máté.

MTi