A Magyar Autóklub közleménye

2024. december 19. 16:19

Dr. Hatala József folytatja: újraválasztották a Magyar Autóklub elnökét.

autoklub.hu

A 2024. év a tisztújítás éve volt a Magyar Autóklub életében. Az egész évet átfogó választási ciklus zárásaként december 19-én tartották meg az Országos Tisztújító Küldöttgyűlést a szervezet budapesti központjában.

Az eseményen az ősszel megválasztott új országos küldöttek elfogadták az Országos Elnökség beszámolóját az elmúlt öt év működéséről és gazdálkodásáról, valamint döntöttek a vezető tisztségviselőkről. A szavazás eredményeként Dr. Hatala Józsefet - aki 2017 óta tölti be az elnöki tisztséget - újraválasztották. A társelnöki pozíciót továbbra is Dr. Kovács Zoltán tölti be.

A küldöttgyűlésen döntés született a Klub alelnökeiről, az Országos Elnökség választott tagjairól, valamint a Felügyelő Bizottság és az Etikai Bizottság összetételéről is.

Az elmúlt hónapokban a Klub működési struktúrája is megújult: a régiók száma az új Alapszabály szerint hétről ötre csökkent, és új, lendületes vezetők vették át a regionális irányítást. Ez a tisztújítási folyamat része annak a megújulásnak, amelynek célja a tagság bázisának erősítése és a fenntartható mobilitás előmozdítása.

"Kiemelt célunk a zöld mobilitás előmozdítása, a közlekedésbiztonság fejlesztése, valamint tagjaink és a közlekedők érdekeinek képviselete. A Magyar Autóklub sikeres működését továbbra is elkötelezett szakemberek biztosítják." - mondta Dr. Hatala József.

Kiadó: Magyar Autóklub

