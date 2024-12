Gyöngyös nyugati elkerülő útjának átadása

2024. december 20. 15:40

Nyul Zoltán, az Építési és Közlekedési Minisztérium magasépítésért felelős helyettes államtitkára beszédet mond a Gyöngyöst nyugat felől elkerülő út átadásán 2024. december 20-án. Mögötte Horváth László, a térség fideszes országgyűlési képviselője (b) és Szókovács Péter (Fidesz-KDNP-VSZE) polgármester. MTI/Illyés Tibor

Gyöngyös nyugati elkerülő útjának elkészültével is folytatódnak a fejlesztések Észak-Magyarországon - mondta az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) magasépítésért felelős helyettes államtitkára az elkerülő út pénteki átadásán.

Nyul Zoltán a gyöngyösiek karácsonyi ajándékának nevezve a beruházást, és jelezte: a fejlődés nem áll le, hiszem Észak-Magyarország a kormányzati fejlesztéspolitika kiemelt akcióterülete lesz a következő években is. Így 2025 augusztus végéig megújul az M3-as autópálya teljes észak-magyarországi szakasza, 2030-tól pedig elkezdődik a Budapest-Gyöngyös szakasz kétszer háromsávosra bővítése.

Emlékeztetett: az elkerülő első üteme már 15 éve elkészült, ám a most megvalósult második ütem és a hozzá kapcsolódó fejlesztések tették lehetővé annak tényleges használatba vételét. Az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházásában, összesen több mint bruttó 10 milliárd forint hazai forrásból megvalósult fejlesztés részeként megújult a másfél évtizede épült, mintegy 3 kilométer hosszú szakasz és további 1,5 kilométer új, kétszer egysávos utat épített a kivitelező HE-DO Építő Zrt. és konzorciumi partnere, a Colas Út Építőipari Zrt.

Ezzel végre valóban sikerült biztosítani a város elkerülésének lehetőségét, emellett a beruházás annak élhetőbbé tételéhez is hozzájárult a forgalom- és zajterhelés csökkenésén keresztül - mondta. Az új, illetve megújult közlekedési infrastruktúra városfejlesztési szempontból is jelentős, hiszen a jövőbeni befektetések számára is vonzóbbá tette a környéket - jegyezte meg a helyettes államtitkár.

Két új híd létesült és egy harmadik felújítása is megtörtént a projekt során, melynek Gyöngyös belvárosában elvégzett munkáit már 2023-ban átadták. Ennek eredményeként az ottani közlekedés is biztonságosabbá és gördülékenyebbé vált, a teljes beruházás pedig lehetővé teszi, hogy Gyöngyös gazdasági potenciálját kiaknázva tervezhesse jövőjét - fogalmazott.

Horváth László, a térség országgyűlési képviselője felidézte: az elkerülő út építését két évtizede ígérte meg az akkori baloldali kormányzat, majd ebből a 2000-es évek elején adták át az első 3 kilométert.

Horváth László, a térség országgyűlési képviselője felidézte: az elkerülő út építését két évtizede ígérte meg az akkori baloldali kormányzat, majd ebből a 2000-es évek elején adták át az első 3 kilométert. "Az akkori szalagátvágásról azonban időközben kiderült, hogy az egyúttal a gyöngyösiek átvágása volt" - fogalmazott, jelezve: a kivitelezésében "nem volt sok köszönet", a most átadott beruházás közben derült ki ugyanis, hogy a korábban elkészült szakasznak hiányzott az alapja. Az előírások szerint 60 centiméter vastagságú út így helyenként alig volt 6 centiméter, miután "a szűz agyagra húztak egy vékony aszfaltréteget" - közölte.

Köszönet illeti a kormányt, hogy az elmúlt 3 évben mintegy 10 milliárd forintot biztosított a Gyöngyöst érintő úthálózat fejlesztésére és hogy a 15 évvel ezelőtti mulasztás közel 3 milliárd forintos árát is megfizette - hangsúlyozta Horváth László, hozzátéve: ezzel egy fejezet lezárult és egy másik kezdődik, amely már a várost északról elkerülő út tervezéséről és megvalósításáról szól.

