Régen volt már ilyen, nem tudtuk, mi hiányzik

2025. január 13. 20:39

Taxis sztrájkot rendeznek.

Sztrájkra készülnek fővárosi taxisok: január 15-én a délutáni órákban tartják. A létrehozott Facebook-esemény szerint az újabb budapesti demonstrációval azt szeretnék elérni, hogy emeljék meg az alanyi adómentesség összegét. A budapesti taxisok sztárjkja kapcsán Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke elmondta: a tüntetést nem ők szervezik, a szövetségnek nincs köze az eseményhez. A Facebook-on meghirdetett eseményre eddig csak kevesen jelentkeztek.

"Az alanyi adómentesség (AAM) azonnali emelését követeljük, az EU által már tavaly nyáron jóváhagyott 18 millió forintos összegre" - derül ki a taxisok által létrehozott Facebook esemény leírásából. Ugyanis a taxisok demonstrációval követelik, hogy a döntéshozók érdemi egyeztetéseket folytassanak velük a kisvállalkozói szektor érdekében.

A Pénzügyminisztériumtól és a Gazdaságfejlesztési Minisztériumtól támogatásokat, hitelezési lehetőségeket, valamint adócsomag-módosítást várnak, amely biztosítaná a tisztességes megélhetést számukra. Az új KRESZ kialakításában azt szeretnék elérni, hogy a törvényalkotásba bevonják azokat, akik napi szinten vesznek részt a közlekedésben, például taxisokat, mentősöket, vérszállítókat. A demonstrálók szerint a főváros vezetésének az inflációkövető parkolódíj-emelés helyett az élhetőbb városi közlekedés megteremtésére kellene koncentrálnia, a Belügyminisztériumtól pedig hatékony rendfenntartást kérnek a város rendjének biztosítása érdekében.



A demonstráció célja a figyelem felhívása egy olyan szakma megélhetési problémáira, amely több ezer budapesti családot érint, és a turizmus szempontjából is kiemelkedő jelentőségű. A taxisok addig folytatják a tiltakozást, amíg javaslataikra érdemi reakció nem érkezik. A demonstrációk szervezetten zajlanak: a résztvevők váltásokban jelennek meg a minisztériumok és a Fővárosi Városháza előtt, hogy fenntartsák jelenlétüket, majd közös szelfivel zárják a napot, jelezve, hogy kitartanak a céljaik mellett.

Az bár látványos volt, tömeges méretet nem ért el. A Facebook-eseményre eddig érkezett reakciók alapján eddig szintén nem tapasztalható nagy érdeklődés. A mostani taxis sztrájk időpontja január 15., a kora délutáni órákban gyülekeznek majd a taxisok. A budapesti taxitarifák meghatározása egyébként elsődlegesen fővárosi hatáskör, de nincs jele annak, hogy a közgyűlés foglalkozna ezzel a kérdéssel.

Kinek az ügye ez?

A demonstráció kapcsán megkerestük Metál Zoltánt, az Országos Taxis Szövetség elnökét, aki nem kívánt nyilatkozni a témában. Mint kifejtette: a tüntetést nem ők szervezik, a szövetségnek nincs köze az eseményhez. Mi a tárgyalóasztalnál képviseljük a szakma érdekeit a jogalkotóknál, nem pedig az utcán - fogalmazott.

