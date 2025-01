Az eddiginél is nagyobb figyelmet fordítunk a magyar fiatalokra

2025. január 18. 23:29

A 2025-ös esztendő a nemzetpolitikában a jövő nemzedék éve, és a magyar kormány célja, hogy még az eddiginél is nagyobb figyelmet fordítson a magyar gyermekekre és fiatalokra - mondta Nacsa Lőrinc államtitkár szombaton Csíkszeredában a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) új székházának avatóünnepségén.

A politikus a székelyföldi városban a magyar kormány támogatásával megvásárolt és felújított épület átadásán kifejtette: "Az RMPSZ új székháza nem csupán egy épület, hanem az együttműködés, a közös munka és a megvalósítandó közös nagy céljaink helyszíne. Szimbóluma azon értékeknek, amelyekért együtt dolgozunk és együtt küzdünk hosszú évek óta".

Erdélyben ennek a feladatnak az RMPSZ az egyik legnagyobb zászlóvivője - húzta alá az államtitkár, aki a magyar kormány nevében köszönetet mondott a szervezetnek csaknem 30 éves, nemzetpolitikai szempontból is fontos tevékenységéért. "A magyar nyelvű oktatás előmozdítása, a magyar fiatalok nemzeti identitásának megerősítése, a magyar kulturális örökség ápolása mind-mind olyan területek, amelyeken az elmúlt három évtizedben önök itt fáradhatatlanul dolgoztak" - emelte ki.

Emlékeztetett az eddig elvégzett közös munkára, megemlítve a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében az RMPSZ-szel közösen megvalósult vagy folyamatban lévő 370 beruházást, és azt, hogy tavaly Erdélyben több mint 144 ezer, magyar nyelvű oktatásban részt vevő fiatal részesült oktatási, nevelési támogatásban.

"Hatalmas eredmények ezek, amelyeknek hatása a mindennapokban is kézzelfoghatóvá vált, és amelyet évtizedek múlva is érezni, látni fogunk, ugyanis mindezzel a munkával az erdélyi és a Kárpát-medencei magyar jövőnket alapozzuk meg" - jelentette ki Nacsa Lőrinc, aki szerint a munka nem áll meg, idén is ugyanolyan lendülettel folytatódik.

Hangsúlyozta: ehhez szükség van a pedagógusok munkájára is, akik "az anyanyelvű oktatás mozgatórugói", "a magyarság megmaradásának zálogai", akik a tudás és a tananyag átadása mellett a jövő nemzedék gondolkodásmódját meghatározó értékeket is közvetítenek.

Nacsa Lőrinc kiemelkedően fontosnak nevezte, hogy az avatóünnepségre a külhoni régió pedagógusszövetségeinek vezetői is eljöttek, erősítve azt az üzenetet, hogy "egységes magyarságban, egységes magyar oktatásban, egységes nemzetpolitikai célokban" gondolkodnak. Az RMPSZ-székház azt bizonyítja, hogy az erdélyi magyarság hosszú időre tervez - húzta alá, és a magyar kormány további támogatásáról biztosította a közösséget.

Tánczos Barna, a román kormány miniszterelnök-helyettese, pénzügyminisztere arról beszélt, hogy egy ember egyéniségét az iskola, a család és a társadalom - melynek az egyház is része - határozza meg. Egy nemzet esetében pedig az iskola az, mely meghatározó a más nemzetekkel való versenyben. "A pedagógustársadalom határozza meg évszázadok óta azt, hogy amikor egy másik nemzettel vagyunk versenyben, amikor összehasonlítanak minket más népekkel, nemzetekkel, mi győztesek tudjunk lenni" - húzta alá.

Burus-Siklódi Botond, az RMPSZ elnöke szerint az épület neve, a Domus Magister szimbolikus jelentőséggel bír, a mesterre utal, aki tanítványokat gyűjt maga köré. Úgy fogalmazott: a székház az emberi értékek és a tudás átadásáért vállalt felelősséget, a jövő iránti elkötelezettséget hordozza. "Otthonra lelnek a szövetség elmúlt bő három évtizedben érlelt eszméi, a felelősségvállalás, a szenvedély, mellyel a tudást és általa nemzetünk felemelkedését szolgáljuk" - mondta, megköszönve a beruházást segítők támogatását.

Maruzsa Zoltán, a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára beszédében kitért a román-magyar határellenőrzés megszűnésére, ami szerinte újabb lehetőség az együttműködésre, közös munkára.

Kallós Zoltán, a román kormány kisebbségi oktatásért felelős államtitkára kifejtette: tartós tetőt kell vonni a romániai, Kárpát-medencei magyarság fölé, és ezt az oktatással kell összeácsolni. "De a tetőt tartani is kell, és erre vannak a pedagógusok" - mondta.

Az új székházra a római katolikus, református és unitárius egyházak képviselői mondtak áldást.

A magyar kormány 427 millió forinttal támogatta a csíkszeredai ingatlan megvásárlását, kibővítését és felújítását. A Domus Magister nevet viselő házban képzéseknek helyt adó két közösségi terem, az RMPSZ irodái, a Székelyföldi Oktatási Központ és a Magyar Középiskolák Szövetségének (Makosz) irodája, levéltár, tárgyaló és vendégek fogadására alkalmas helyiségek kaptak helyet.

A Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárság által közreadott képen Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára beszédet mond a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében magyar kormánytámogatással felépült P. Frangepán Katalin Gimnázium óvodájának avatásán Beregszász bulcsuivárosrészében 2024. december 13-án. MTI/Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárság/Szakács Tamás

mti