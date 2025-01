Diákok szülőkkel, tanárokkal együtt énekelnek

2025. január 22. 22:19

A Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnáziumban működő Budai Ferences Énekes Iskola megalakulásának 15. évfordulóját ünnepli. Fennállása óta igazi szellemi műhely, melynek középpontja Isten és a közösség szolgálata a növendékek lelki, zenei és kulturális fejlesztésén keresztül.

2025. február 25-én 18 órakor a MÜPA Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében az énekes iskolás gyerekek kórusa fennállásának eddig legnagyobb szabású koncertjét adja. A gyerekek mellett a már végzett diákokból álló - és szintén 15 éves jubileumát ünneplő – öregdiák énekkar (Szent Angéla Kórus), valamint a kóruséneklésben jártas és lelkes szülők, tanárok is csatlakoznak az alkalmi kórushoz.

A hangverseny műsorán Carl Orff Carmina Burana c. műve két együttes közel 400 fős előadói apparátusával szólal meg a 30. jubileumát ünneplő Szent István Jubileumi Szimfonikus Zenekarral. A kórus meghívását elfogadta a Magyar Állami Operaház három művésze: Kolonits Klára Kossuth- és Liszt-díjas szoprán, Horváth István tenor, valamint Balázs Norbert bariton szólisták, akik támogatásuk jeléül ingyenesen vállalják a fellépést.

Az est fővédnöke Bogányi Gergely Kossuth- és Liszt-díjas zongoraművész.

Az Énekes Iskola alapítványa – a jubileum kapcsán - egy magasztosabb célt is kitűzött: egy kiváló minőségű zongorát szeretne vásárolni az iskola - akár 600 főt is befogadni képes - aulájába. Az új hangszer az iskola növendékei, családjaik, sőt a kerület lakosai számára is szélesebb zenei és kulturális lehetőségeket, programokat nyithatna meg.

A szervezők kérnek minden jótékony érdeklődőt, hogy vegyenek részt az eseményen, és terjesszék hírét jó szívvel. Kérik, hogy támogató jegyvásárlásaikkal, anyagi vagy egyéb felajánlásaikkal segítsék a kezdeményezést.

A jegyek megvásárolhatók a MÜPA honlapján vagy az alábbi honlapon keresztül is, melyen további információk is megtalálhatóak: https://unneprehangolva.hu/

Személyes kapcsolattartó: Vizér Klára - Zsebtelefon:: +36209948264 , E-levél: unneprehangolva@szentangela.hu



gondola