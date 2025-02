Három izraeli túszt adott át a Vöröskeresztnek a Hamász

2025. február 8. 13:01

A szabadulók úgynevezett „szabadon bocsátási bizonyítványt” mutattak fel a kameráknak.

Három izraeli túszt adott át a Nemzetközi Vöröskeresztnek a Hamász, miután egy propagandaceremónia keretében mutatták be őket Gáza központjában. A túszok – Ohad Ben Ami , Eli Sharabi és Or Levy – láthatóan lesoványodva és sápadtan léptek elő a Hamász járművéből – írja a Times of Israel.

A ceremónia során egy zöld maszkot viselő Hamász-tag lépett a színpadra, ahol beszédet mondott, majd bejelentette, hogy a három túszt szabadon engedik. A túszokat tartalmazó jármű beérkezése után két Vöröskereszt-tisztviselőt is a színpadra hívtak, hogy aláírják a szabadon bocsátási dokumentumokat.

Ezután a Hamász a foglyokat arra kényszerítette, hogy propagandanyilatkozatokat tegyenek.

A lap kifejtetett, hogy a szabadulók a ceremónia során úgynevezett „szabadon bocsátási bizonyítványt” mutattak fel a kameráknak.

Az egyik most átadott izraeli túsz előtt és utána



A Times of Israel arról is ír továbbá, hogy a Hamász által szervezett propagandaesemény éles nemzetközi reakciókat váltott ki. Izrael elítélte az eseményt, és hangsúlyozta, hogy a Hamász továbbra is túszként tart fogva számos izraelit, akik közül sokan súlyos egészségügyi állapotban vannak.

A nemzetközi közösség – beleértve az ENSZ-t és a Nemzetközi Vöröskeresztet – aggályát fejezte ki a foglyokkal való bánásmód és az emberi jogok megsértése miatt.

A háborús helyzet Gázában továbbra is feszült, miközben a túszok sorsa a tárgyalások középpontjává vált. A portál azt is hangsúlyozta, hogy az izraeli kormány kijelentette: minden lehetséges eszközzel igyekszik kiszabadítani az elrabolt állampolgárait, és nem fog engedni a terrorszervezet zsarolásának.

A lap szerint a túszok szabadon bocsátása egy kis lépés lehet a konfliktus megoldása felé, azonban a Hamász propagandacéllal történő fogvatartási módszerei, illetve a politikai célokat szolgáló ceremóniák továbbra is növelik a feszültséget.

A nemzetközi közösség számára egyre világosabbá válik, hogy a Hamász nem csupán harcászati, hanem kommunikációs hadviselést is folytat, amelyben az elrabolt személyek sorsa eszközként szolgál.

