Az IBA bepereli a NOB-ot a vitatott nemű bokszolók miatt

2025. február 11. 19:40

A Nemzetközi Ökölvívó Szövetség (IBA) bepereli a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot (NOB), amiért engedélyezte két vitatott nemű bokszoló, a Hámori Lucát legyőző algériai Iman Helif és a tajvani Lin Ju-ting indulását a nők között a tavaly nyári párizsi olimpián.

Hámori Anna Luca (kék) nagyszerűen helyt állt a 2024-es párizsi nyári olimpián az Észak-párizsi Arénában 2024. augusztus 3-án. MTI/Czeglédi Zsolt

Az insidethegames.biz portál beszámolója kiemelte: az IBA az után döntött jogi lépések megtétele mellett, hogy az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump aláírta azt a rendeletet, amely megtiltja a transznemű sportolóknak a női kategóriákban való versenyzését.

Az IBA által biológiailag férfinak nyilvánított és a saját 2023-as világbajnokságáról kitiltott két ökölvívó a NOB engedélyével szorítóba léphetett Párizsban, ahol mindketten aranyérmesek lettek súlycsoportjukban. A férfias kinézetű és ütőerejű Helif úgy, hogy a 66 kg-osok negyeddöntőjében a magyar induló Hámori Lucát győzte le.

Az IBA hivatalos panaszt fog benyújtani Stefan Blätter svájci főügyészhez - írta a portál az orosz Umar Kremljov által vezetett bokszszervezet közleményére hivatkozva, hozzáfűzve, hogy a NOB 2023 tavaszán visszavonta az IBA elismerését, gyakorlatilag teljesen kizárva ezzel az ötkarikás mozgalomból. A döntést azzal indokolta, hogy a 2020 vége óta Kremljov irányította nemzetközi szövetség nem tudta megoldani a pénzügyi, sportszakmai és vezetési problémákat.

A portál szerint az IBA most nemcsak Svájc, hanem Franciaország és az Egyesült Államok főügyészénél is bepanaszolja a Thomas Bach elnökölte NOB-ot, egyszersmind jogi lépésekre ösztökélve a NOB döntése által sértett ökölvívókat is.

"Az IBA átfogó és ingyenes jogi támogatást fog nyújtani bokszolóinknak ezekben a perekben, mivel ez az emberi jogok egyértelmű megsértése, és olyan bűncselekmény, amelyet meg kell büntetni. Bachnak teljes felelősséget kell vállalnia, és meg kell térítenie az okozott károkat, ha a bíróság vagy bármely más intézmény úgy dönt" - nyilatkozta Kremljov.

mti