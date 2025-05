Hétfőtől online is lehet szavazni Ukrajna EU-tagságáról

2025. május 26. 09:39

A kormány hétfőtől lehetővé teszi, hogy az Ukrajna EU-tagságáról szóló szavazáson online is le lehessen adni a szavazatot – közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a kormány közösségi oldalára feltöltött videójában. Regisztrálni kell egy érvényes e-mail-címmel, a regisztrációt követően pedig egy egyedi hivatkozást kapnak az állampolgárok, erre kattintva tudják leadni a szavazatukat. Az államtitkár közölte: a múlt héten fejeződött be a szavazólapok kézbesítése, s a legutóbbi adatok szerint már eddig is több mint 1,2 millióan szavaztak, ami „egy kiemelkedően magas szám néhány hét alatt”. Ez azt mutatja, hogy a magyarok megértik, hogy milyen súlyú kérdésről van szó: „egy olyan kérdésről, amit nem dönthetnek el nélkülünk” – fogalmazott.

Ugyanakkor csak az elmúlt héten több mint tízezer panasz érkezett a kormányzathoz elveszett vagy ellopott szavazólapokról – fűzte hozzá. „Tudjuk, hogy külföldön és belföldön egyaránt komoly politikai erők akarják megakadályozni, hogy a magyar emberek szabadon véleményt mondhassanak ezen a szavazáson” – mondta az államtitkár. Szólt arról is, hogy Ukrajna lejáratókampányt indított Magyarország ellen, és Brüsszelből is folyamatosak a támadások.

„Itthon pedig vannak, akik azt állítják, hogy a magyarok többsége támogatja az ukrán EU-tagságot, s közben szavazólapokat lopnak el a postaládákból. Ukrajna EU-tagsága egy mindannyiunkat érintő, sorsfordító kérdés, ami évtizedekre meghatározhatja a jövőnket. Vegyünk részt minél többen a szavazáson, papíralapon vagy online, és ne hagyjuk, hogy mások döntsenek helyettünk! A Voks 2025 folytatódik, június 20-ig lehet leadni a szavazatokat” – mondta Hidvéghi Balázs.

MTI