Kilencven esztendősen elhunyt Kopeczky Lajos sportújságíró, televíziós riporter - tájékoztatta a Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ) az MTI-t.
Az újságíró 1935. július 26-án született Budapesten, Ferencvárosban. 1959-ben építészdiplomát szerzett a Budapesti Műszaki Egyetemen, és elvégezte a zenei konzervatóriumot is.
A Magyar Televíziónál 1969-től főállásban dolgozott - idézte fel a hirado.hu -, többek között a Telesport riportere, majd húsz évig a Híradó sportkommentátora volt. Hatvanadik születésnapján ment nyugdíjba az MTV-től.
Kopeczky Lajos 35 évig volt tagja a magyar újságíró labdarúgó-válogatottnak. 2011-ben megkapta a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjét, 2017-ben pedig Prima Primissima-díjjal tüntették ki a magyar sajtóért végzett munkájáért. Az MSÚSZ szolidaritási bizottságának vezetője volt.
-
A politikai agónia megkezdődött, és az elhúzás helyett felgyorsulni látszik. A józanabbak már azon ügyködnek, hogy legalább a látványos összeroskadást megelőzzék. Igyekeznek Patyomkin falat összemalterozni a látvány eltakarására.
-
Az új uniós költségvetés tervezete, amely szinte korlátlan lehetőséget adna az uniós tisztviselőknek a nemzeti kormányok zsarolására, újabb példája azoknak a lépéseknek, amelyek a nemzetállami függetlenség teljes felszámolását célozzák.
-
Elindult a Gondola.hu első podcast sorozata, a Látszat és Valóság, amelyben Gerzsenyi Krisztián vendégeivel közéleti viták, társadalmi kérdések és gazdasági döntések mögé néz.
-
Hargitai Jánost (KDNP), a térség országgyűlési képviselője, a mohácsi csata 500. évfordulójáról történő méltó megemlékezéssel összefüggő feladatok ellátásáért felelős miniszteri biztos arról beszélt, hogy Mohács főtere száz éve nyerte el mai formáját, azt Horthy Miklós és Klebelsberg Kuno jelenlétében adták át 1926-ban.
-
A kábítószer-kereskedelem elleni fellépés nem pusztán biztonsági kérdés, hanem a következő nemzedékek életét meghatározó feladat - hangsúlyozta a miniszter. Hozzátette: Magyarország elkötelezett abban, hogy aktívan részt vegyen az európai együttműködésben, amely a társadalom védelmét és a polgárok jólétének megerősítését szolgálja.