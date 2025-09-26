Erdők Hete: fókuszban az erdők klímavédelemben betöltött szerepe

2025. szeptember 26. 13:04

Az idei Erdők Hete programjainak célja az erdők klímavédelemben betöltött szerepének bemutatása a társadalom, és főképp a fiatalok számára – mondta az Agrárminisztérium (AM) csütörtöki közleménye szerint a tárca erdőkért és földügyekért felelős államtitkára az Országos Erdészeti Egyesület budapesti klímakonferenciáján.

Az "Erdő és víz – a klímaváltozás árnyékában" című szakmai eseményen, amely egyben az idén 29. alkalommal megrendezésre kerülő Erdők Hete nyitórendezvénye is, Zambó Péter kiemelte: az erdészeti vízgazdálkodás aktuális kérdései rámutatnak arra a szoros, mégis összetett viszonyrendszerre, amely az erdők, a víz és a klímaváltozás között fennállnak. Ez ma már nem elméleti kérdés, hanem napi gyakorlati kihívás – hangsúlyozta.

Hozzátette, hogy az erdők vízháztartásának megőrzése, javítása tudatos emberi beavatkozást igényel, szakmai alapokon, hosszú távra tervezve. Ez a feladat számos ágazat összefogását igényli, amelyben az erdészek szerepe megkerülhetetlen. Az ő felelősségük, hogy a jövő erdeit úgy alakítsák, hogy azok ne csak túléljenek, hanem aktívan segítsenek alkalmazkodni a változó klímaviszonyokhoz – a vízzel való bánásmódon keresztül is.

Zambó Péter köszöntőjében elmondta, hogy a klímavédelemben az erdő az egyik legfontosabb biológiai infrastruktúra, az ország 2,3 millió hektár fával borított területe pedig a nemzeti zöldvagyon alapja. Ennek jövője, megóvása érdekében alakult meg az Erdészeti Klímaadaptációs Fórum, amely széles együttműködésben tárja fel a meglévő problémákat, és alkot a gyakorlatban is alkalmazható cselekvési terveket. A fórum 8 munkacsoportjának tevékenységei közül az egyik kiemelt téma a vízgazdálkodás kérdése – húzta alá.

A 29. Erdők Hete országos rendezvénysorozat alkalmából jövő héten több mint 100 programmal készülnek a magyar erdészetek, köztük kiemelten az állami erdészeti társaságok. Az érdeklődők országszerte különböző terepi programokon vehetnek részt, így például vezetett túrákon és kirándulásokon kaphatnak betekintést az erdők szolgáltatásaiba - olvasható a közleményben.

MTI