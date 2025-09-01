Ez a terve a Trump-kormányzatnak a Gázai övezettel

A Trump-kormányzat azt tervezi, hogy Gázát tíz évre az Egyesült Államok közigazgatása alá helyezi. A lakosokat ideiglenesen áttelepítik, és új városokat építenek. Egy médiajelentés szerint az amerikai kormány állítólag fontolgatja a Gázai övezet átvételét és a lakosság áttelepítését. A Gázai övezetet legalább tíz évre az Egyesült Államok által kezelt vagyonkezelő társaság alá kell helyezni. Az újság egy 38 oldalas brosúrára hivatkozott, amely a kormányban keringett - írja a Washington Post.
5000 dollár önkéntes távozásért A kétmillió lakost vagy rá kell venni, hogy távozzon egy másik országba, vagy a part menti sávon belüli elkerített zónákba kell vinni. Az úgynevezett megaprojektekbe történő állami és magánberuházások többek között elektromos járművek gyárainak, adatközpontoknak, tengerparti üdülőhelyeknek és sokemeletes épületeknek a megépítésére irányulnak a Washington Post szerint. Minden palesztinnak, aki hajlandó elhagyni a Gázai övezetet, 5000 dollárt és egy évi élelmiszert kapna.
Trump kezdeményezése kritikát vált ki A Washington Post szerint a terv neve "NAGY Bizalom" (Gáza újjáépítése, Gazdasági Gyorsulás és Átalakítási Tröszt) lesz. Az amerikai elnök februárban bemutatott ötletein alapul, hogy a Gázai övezetet a "Közel-Kelet Riviérájává" alakítsák. Akkoriban Trump kezdeményezése nemzetközi felháborodást és sok kritikát váltott ki. Szakértők szerint a palesztinok kiutasítása a Gázai övezetből sérti a nemzetközi jogot. A kritikusok továbbra is azzal érvelnek, hogy a régió más országaiba történő tömeges áttelepítés destabilizáló tényező és biztonsági kockázat a Közel-Kelet számára. Más kritikusok kétségeiket fejezték ki a finanszírozással és a végrehajtással kapcsolatban.
-
El kell távolítanunk a hatalomból azokat, akik előjogokat adnak a jövevényeknek, miközben hátrányosan megkülönböztetik az őshonos lakosokat.
-
Ukrajna keleti határán egy atomhatalom hadserege sorakozott fel, és állt ott hónapokig, Zelenszkij ekkor csak hergelte Putyint. Mintha akarta volna, hogy elinduljon az orosz támadás. Mintha ez lett volna a – valahonnan kapott – feladata.
-
Minden készen áll arra, hogy „még jobb tanévünk legyen”, mint amilyen az előző volt – jelentette ki a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Harcosok órája című online műsorban hétfőn.
-
Mától hivatalosan elindult az Orbán Viktor által július elején bejelentett Otthon Start program, amely a kormány tájékoztatása szerint a rendszerváltás óta a legnagyobb állami otthonteremtési támogatás fiataloknak. A fix 3 százalékos kamatú, akár 25 éves futamidejű, 10 százalékos önerővel elérhető állami kamattámogatott lakáshitel soha nem látott lehetőséget nyújt az első lakásukat megvásárolni kívánók számára.
-
Soltész Miklós felidézte, a nagyvenyimi katolikus templomot 1944-ben, a második világháború legszörnyűbb időszakában építették, amikor Magyarországot is elérte a front. A helyiek mégis voltak olyan bátrak, hogy templomot építsenek - méltatta a közösséget.