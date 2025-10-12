Hidvéghi Balázs: a magyaroknak joguk van elmondani, mit gondolnak a brüsszeli bábok adóemelési terveiről

A magyaroknak joguk van elmondani, mit gondolnak a brüsszeli bábok adóemelési terveiről - mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a kormány Facebook-oldalára vasárnap feltöltött videóban.
Hidvéghi Balázs közölte, komoly készülődés folyik Brüsszelben, elkészült a háborús terv, és az is, hogyan akarják finanszírozni a háborút és Ukrajnát.
Kiemelte, adóemeléseket várnak el a brüsszeli bábkormányoktól, és az ellenzék Magyarországon is erre készül.
A munkát terhelő adó, vagyis a személyi jövedelemadó brutális emelésére, 15 százalékról akár 22-33 százalékra, a családi adókedvezmény eltörlésére, az édesanyák és a 25 év alatti fiatalok adómentességének a megszüntetésére, és ami szintén nagyon súlyos, a magyar vállalkozások társasági adójának csaknem háromszoros emelésére, 9 százalékról 25 százalékra - sorolta.
Az államtitkár hangsúlyozta: ezek az adóemelések a magyar családokat, a munkavállalókat és a vállalkozásokat földhöz vágnák. Ekkora adóemelések komoly megélhetési válságot okoznának, ezért a magyaroknak joguk van elmondani, hogy mit gondolnak a brüsszeli bábok adóemelési terveiről, és arra biztatott, hogy mondják el minél többen a véleményüket a most zajló nemzeti konzultációban, tiltakozzanak az adóemelések ellen.
Borítókép: Balatonalmádi, 2025. október 11. Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára nyilatkozik a közmédiának a nemzeti konzultáció kapcsán a IV. Kárpát-medencei Magyar Médiatalálkozó megnyitója előtt Balatonalmádiban 2025. október 11-én. MTI/Vasvári Tamás
